Aprile elettrico 2023: flop di vendite in un mercato dell’auto che in generale continua invece a crescere. Solo 3.966 EV consegnate, la quota scende al 3,1%.

Aprile elettrico 2023: Model Y ancora prima, ma…

Svanito per un mese l’effetto Tesla, le immatricolazioni di EV sono tornate ai minimi, ben lontane dai numeri registrati nel resto d’Europa. Non c’è un’auto a batterie che abbia raggiunto in aprile le 500 immatricolazioni. E la stessa Model Y si ferma a quota 480, anche a causa del fatto che Tesla concentra le consegne nelle ultime settimane del trimestre (in questo caso giugno). La 500e si piazza al 2° posto, ma con la miseria di 372 auto vendute (un quarto di quel che ha fatto in Francia nello stesso mese). Seguono la solita Smart, che va verso il fine-produzione, la MG4 e la Tesla Model 3. Gli altri 5 modelli che completano la top ten non arrivano a 200 immatricolazioni. Al flop dell’elettrico fa da contraltare il buon andamento delle ibride plug-in, risalite al 4,8% di quota. Bene anche le vendite delle GPL, all’8,3% e delle ibride, al 34,8%. Il metano è fermo allo 0,1%. Molto bene le auto a benzina (29,2%), mentre il diesel cala al 19,7%.

In Francia vince la Dacia Spring, davanti a Peugeot e-208 e 500e

Altra musica in Francia, dove per un mese la Tesla Model Y è stata spodestata dalla testa della classifica delle EV più vendute. A favore dalla piccola Dacia Spring. Come spesso accade, Tesla concentra le consegne nelle ultime settimane del trimestre, lasciando spazio alla concorrenza. E infatti il Model Y in aprile si è piazzata solo al quarto posto, con 1.333 immatricolazioni, preceduto dalla Spring (2.432), dalla Peugeot e-208 (1.563) e dalla Fiat 500e (1.365). Il Suv della Tesla conserva comunque il primato nel totale delle vendite dei primi 4 mesi del 2023, a quota 10.697, ma la Spring la tallona con 10.696 esemplari venduti. Seguono la e-208 con 8.248 e la 500e con 6.903. Tornando alle vendite di aprile, la top ten è completata da Renault Megane (1.184), MG4 (782), Peugeot 2008 (638), Hyundai Kona (618), Zoe (567) e Mini (502).