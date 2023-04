In autostrada a 130 “consumi folli per le EV”

In autostrada ai 130 l’autonomia delle auto elettriche si dimezza, raddoppiando i costi, bisogna dirlo chiaro. È l’invito di Alessandro, un lettore, Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

In autostrada a 130 l’autonomia si dimezza raddoppiando i costi, perché non lo dite?

“Complimenti, siete un sito che fa buona informazione. Sicuramente col passare di qualche anno, le auto elettriche diventeranno più popolari, economiche e le batterie faranno passi da gigante. Rimane un dubbio molto grande che voi non affrontate: in autostrada a 130km/h le EV consumano una follia, dimezzando l’autonomia e quindi raddoppiando i costi. Ritengo che le Case automobilistiche devono trovare una soluzione. Sicuramente un diesel inquina ed è meno conveniente in città, ma in autostrada a 130 può ancora dire la sua… “. Alessandro Bressan

Mettiamo in guardia continuamente

Risposta. Abbiamo dedicato decine di articoli ai consumi in autostrada, mettendo in guardia i lettori proprio sul fatto che l’autonomia si riduce sensibilmente. Basta digitare su Google le paroline “autonomia -autostrada -Vaielettrico” e saltano fuori tutti. Per esempio: un servizio di due anni fa dal titolo “Quanto fanno in autostrada le elettriche più vendute“. In cui si spiegava che alcune Case, come la Renault, sul loro sito consentono di simulare i consumi da casello a casello. E che l’autonomia della Zoe andando ai 120 (neanche ai 130…) può scendere da 390 km (dato di omologazione) a 234 km, un bel taglio. Ancora prima avevamo pubblicato un altro articolo con i consumi ai 130 delle Tesla, rilevati dalla società tedesca di noleggio Nextmove. Con risultati già allora piuttosto confortanti, come mostra il grafico. Insomma, il problema esiste e non c’è dubbio che le Case debbano lavorare per affrontarlo. Ma accusare noi di non parlarne, caro Alessandro, è onestamente fuori luogo.