Enel X Way alza le tariffe e dà un giro di vite agli abbonamenti

Arera preannuncia un calo del 20% delle bollette elettriche, ma Enel X Way ritocca al rialzo le sue tariffe: la ricarica a consumo in AC dalle colonnine quick passa da 0,58 a 0,69 euro al kWh, e una piccola rivoluzione nel sistema degli abbonamenti mensili maschera un aumento non trascurabile del costo a kWh per le due soluzioni attuali, la Small e la Large. L’unica opzione che consente di ricaricare a meno di 0,43 euro a kWh (il vecchio prezzo della Large era di 0,31 euro/kWh) è cosi un nuovo abbonamentio mensile “extralarge” da 320 kWh, giustificato soltanto per chi abbia percorrenze di quasi 2.000 km mensili.

Debutta Travel Plus, abbonamento da 320 kWh

Nel dettaglio la nuova gamma di tariffe, che entrerà in vigore dal 27 marzo, è così articolata:

Il nuovo abbonamento extralarge si chiama Travel Plus e totalizza 320 kWh mensili. Costa 99 euro e comprende la tessera Enel X Way in omaggio, del valore di 16 euro. La tariffa unitaria è di 0,31 euro al kWh.

Ma gli ex Small e Large balzano sopra i 43 cent a kWh

Il vecchio abbonamento Small si chiama ora City e passa da 70 a 80 kWh, ma il prezzo sale da 25 a 39 euro (prezzo unitario 0,48 euro a kWh).

Il vecchio Large diventa Travel e sale da 145 a 160 kWh. Il prezzo passa da 45 a 69 euro equivalenti ad un costo unitario di 0,43 euro a kWh.

Ora dall’App si può anche pianificare il viaggio

Novità anche per la App Enel X Way, che oggi abilita l’accesso a 260.000 punti di ricarica in Europa, e che già da qualche giorno dispone della funzionalità di pianificazione del viaggio, sul modello della francese ABRP. Sono state migliorate, sostiene l’azienda, anche le funzionalità di prenotazione e monitoraggio delle prese.

PER UN CONFRONTO LEGGERE: https://www.vaielettrico.it/la-stangata-sulla-ricarica-viaggio-nella-jungla-delle-tariffe/

Per maggiori informazioni sulle modifiche e/o le disattivazioni dei piani di abbonamento è possibile cliccaare qui.