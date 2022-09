Il metanista infuriato ci attacca con mille domande

Il metanista infuriato: Nicola ci scrive per lamentare gli aumenti del prezzo del gas. E ci attacca con una sventagliata di domande (e un passaggio discutibile…). Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati info@vaielettrico.it

Il metanista infuriato, piegato dagli aumenti continui del gas-auto

“S ono un automobilista che possiede una Opel a metano. Auto immatricolata a metano che paga un bollo ridotto, dato che il metano è un combustibile non inquinante. In questi giorni noi Automobilisti a Metano siamo caduti nel disinteresse totale della politica e della economia. Con prezzi del metano da autotrazione quintuplicati lo Stato ci sta obbligando a circolare con alimentazione a benzina fino a farci abbandonare i nostri veicoli non inquinanti. Consideriamo che gli aumenti sono iniziati ben prima della guerra della NATO contro la Russia e sue relative sanzioni. Sanzioni che paghiamo noi cittadini europei in prima persona, italiani su tutti. Mi sono imbattuto casualmente in un facendovi delle domande “ . ono un automobilista che possiede. Auto immatricolata a metano che paga un bollo ridotto, dato che il metano è un combustibileIn questi giorni noi Automobilisti a Metano siamo caduti nel disinteresse totale della politica e della economia. Con prezzi del metano dalo Stato ci sta obbligando a circolare con alimentazione a benzina fino a farci abbandonare i nostri veicoli non inquinanti. Consideriamo che gli aumenti sono iniziati ben prima dellae sue relative sanzioni. Sanzioni che paghiamo noi cittadini europei in prima persona, italiani su tutti. Mi sono imbattuto casualmente in un vostro articolo . Le argomentazioni le trovo fragili sotto certi aspetti. Scrivete che nessuno vuole un distributore a metano sotto casa, ma una colonnina elettrica sì. Io vi rispondo

Dai rigassificatori alla durata e allo smaltimento delle batterie, vi chiedo…

“ I distributori a metano dove solo collocati? Cosa pensate dei rigassificatori in progetto in diverse città costiere italiane? Sono pericolosi? Cosa utilizza la maggioranza delle nostre centrali elettriche per produrre energia elettrica per poi ricaricare le vostre batterie?Pensare che il solare dia autonomia energetica è utopia. Quanto durano le batterie di accumulo elettrico di un impianto solare? E di un’auto elettrica? Cosa accade quando le batterie sono esauste? In che modo vengono riciclate? Sono inquinanti le batterie al litio? Qual è l’impatto ambientale in termini ecologici l’estrazione di una tonnellata di Litio? Come avviene lo smaltimento di un pannello solare e qual è il suo decadimento di resa annuo? Perché si assistono a numerosi fenomeni di autocombustione di veicoli elettrici non alimentati e parcheggiati o viaggianti? …Quanto costa un’auto elettrica in media? Qual è il suo costo di percorrenza al km? Tutte le famiglie italiane possono permettersi una utilitaria o berlina o SUV elettrico? “. Nicola Capiluppi

Il metanista infuriato e le nostre due risposte.

Risposta. Alle sue domande abbiamo replicato centinaia di volte nei nostri articoli. Basta inserire su Google le parole chiave affiancate al nome Vaielettrico per trovare tutte le risposte che cerca, che le condivida o no. Solo due cose vogliamo dirLe. La prima è che l’escalation del prezzo del metano sarà anche caduto nel disinteresse della politica e dell’economia, ma non certo nostro. Pur occupandoci prevalentemente di elettrico, negli ultimi mesi abbiamo dedicato decine di articoli al tema, denunciando l’ingiustizia di aumenti folli. Peraltro a carico di chi pensava, in buona fede, di acquistare auto ecologiche (ma l’elettrico, Le piaccia no, oggi è più sostenibile). Seconda cosa: quel passaggio riferito alla “guerra della Nato contro la Russia” ci ha fatto venire i brividi. Ci sembra di un’enormità tale da non meritare commenti.