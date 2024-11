I nostri webinar/La ricarica nella nautica (18 novembre)

Pronti al webinar sulla ricarica nella nautica? Vi aspettiamo lunedì prossimo, il 18 novembre alle 17, con i nostri ospiti Jacopo Carlo Perino, Co-founder Plus EV Charge e Michele Lauriola, Co-founder E-ssence con la moderazione di Gian Basilio Nieddu di Vaielettrico. Per saperne di più leggi l’articolo e per iscriverti (è gratuito) basta un click qui.

Navigare in elettrico? Un mare di opportunità

Si può navigare in elettrico con diverse modalità. A bordo di un gommone, di una barca da diporto ma pure su una barca a vela, per le manovre obbligatorie in porto e quando manca il vento.

Preferiscono la propulsione elettrica tanti pescatori o chi ama fare una gita nel silenzio per godere dei suoni e dei profumi, rispetto ai motori endotermici, della natura. Sono tantissimi gli usi e i benefici.

Ma come si ricarica una barca elettrica? Ne parleremo nel webinar dedicato, clicca qui per iscriverti, il settimo della nostra serie “Speciale Ricarica”. Nostro ospite sarà- Jacopo Carlo Perino, Co-founder di Plus EV Charge.

Ricarica lenta o veloce per navigare al lago o in mare?

Aumenta la domanda di navigazione a emissioni zero come confermano le tante società che si dedicano al noleggio di imbarcazioni elettriche – sia sul lago che in mare ma pure sui fiumi – oppure dei sempre più di tendenza foil e tavole elettriche.

Il motore elettrico è più compatibile con l’ecosistema marino, ci sono anche in Italia ricerche che confermano un maggior benessere per la fauna ittica, evita gli sversamenti di idrocarburi e nei porti riduce sensibilmente l’inquinamento acustico.

Anche nelle attività sportive si punta ad una maggiore sostenibilità, un obiettivo della World Sailing e della Federazione Italiana Vela che con i suoi rappresentanti ha partecipato ad un nostro convegno a Riva del Garda, come ci ha raccontato un mito olimpionico dello sport nazionale come Giuseppe Abbagnale.

Ma come si ricarica? Ce lo racconta il nostro ospite: Jacopo Carlo Perino, Co-founder di Plus EV Charge. Il manager guida un’azienda leader del settore che offre una ricca offerta di colonnine che permettono sia la ricarica lenta nel posto barca che le fast che garantiscono una ricarica per i pendolari del mare o per barche di flotte in continuo movimento.

Il Co-founder di Plus EV Charge ha le idee molto chiare su come ridurre l’ansia di ricarica in acqua come ci ha raccontato. Con Jacopo Carlo Perino a parlare di mobilità elettrica, e rispondere alle vostre domande, Michele Lauriola, Co-Fondatore di E-Ssence, società di noleggio barche elettriche.

Il menù è ricco vi aspettiamo e aspettiamo le vostre domande. Appuntamento il 18 novembre alle 18.

