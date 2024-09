Ansia da ricarica in acqua, a bordo di una barca elettrica? In mare non si può negare: esiste. Sul lago il discorso cambia, anzi il sentimento di range anxiety può cambiare con una ben programmata rete di colonnine. Il problema si può quasi eliminare. Il tema è stato spiegato da Jacopo Carlo Perino, co fondatore di Ev Charge Plus, nel nostro evento: A Riva del Garda si naviga sostenibile.

La soluzione? Colonnine in ogni porto per le barche elettriche

Sia chiaro oggi non è semplicissimo navigare in elettrico nei nostri laghi. Le possibilità di ricaricare, escludendo chi ha un posto barca e deve percorrere delle tratte corte, è limitata.

Ma come ha sottolineato il co-fondatore di Ev Charge Plus «c’è una possibilità di cambiamento. Ovviamente quando parliamo di navi, di grandi imbarcazioni, oggi è più difficile pensare a una nautica full electric».

Nel lago di Garda sono in servizio tre traghetti passeggeri con propulsione ibrida, in versione totalmente a batteria servirebbero tanti MW di energia. Ci sono dei casi in Nord Europa (leggi qui) ma in Italia c’è ancora da lavorare.

Buone le prospettive sul diporto. «Quando parliamo di imbarcazioni, soprattutto personali, in aree come quelle dei laghi di Garda, Maggiore e di Como, senza dimenticare il Trasimeno o il Liseo – ricorda l’imprenditore – il cambiamento è possibile».

Il progetto sul Lago di Garda

Jacopo Carlo Perino sottolinea come sia «possibile andare a coprire una superficie come quella di un lago con un’infrastruttura capillare che permetta di raggiungere in tempi brevi il porto più vicino, ricaricare e ripartire».

C’è un progetto e questo permetterebbe non solo risultati positivi sul fronte delle emissioni di CO2 ma anche su quelle locali, sulla qualità dell’acqua e la tutela della fauna. Senza dimenticare il servizio al turismo vista, soprattutto sul Garda, la presenza di tanti visitatori stranieri che hanno più confidenza e attenzione per la mobilità elettrica.

Per saperne di più vi invitiamo a cliccare sul video e ascoltare l’intervento del co fondatore di Ev Charge Plus all’evento di Riva del Garda durante la Settimana Europea della mobilità.

