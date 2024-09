Energia, la Germania batte un nuovo record: rinnovabili al 61,5%

Rinnovabili, la Germania continua a correre: nel primo semestre del 2024 la quota di energia verde ha coperto il 61,5% della domanda, il livello più alto di sempre: un anno fa nello stesso periodo era al 53%.

Anche le suo momento più difficile degli ultimi 20 anni, la Germania può contare su record che gli altri paesi europei non possono vantare. Dimostrando, comunque, di saper guardare lontano.

La produzione industriale segna il passo, zavorrando i dati della crescita economica. I grandi gruppi automobilistici hanno sbagliato a puntare sui modelli di grande dimensioni e ora rischiano di essere messi nell’angolo dalle vetture cinesi più economiche. Ma in un campo i tedeschi in questo momento non hanno rivali.

La politica favorevole alle rinnovabili degli ultimi anni hanno consentito un nuovo record: nel primo semestre, la quota di rinnovabili sulla produzione totale di energia elettrica è arrivata al 61,5%, il dato più alto di sempre secondo l’Ufficio federale di statistica (Destatis).

In Germania, la produzione da fonti rinnovabili è cresciuta in un anno del 9%

Il dato avrebbe potuto anche essere più alto se non ci fosse stata la frenata delle nuove installazioni, con una minore quota di energia messa in rete (-5,3%) rispetto a un anno fa. Nonostante il calo generale, la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è aumentata del 9,1% a 135,2 miliardi di kwh.

Al contrario, la produzione di elettricità da fonti convenzionali è diminuita del 21,8% rispetto al primo semestre 2023. E ora copre una quota del 38,5% della produzione nazionale di elettricità (nel primo semestre del 2023 era 46,7%).

Questo significa che la Germania si sta dotando di energia pulita e a basso costo per gli anni a venire. Quando avrà sviluppato un sistema di accumuli per evitare gli sbalzi di prezzo delle ultime settimane e quando avrà potenziato la rete elettrica. A quel punto potrà fare a meno del gas, prima di altri paesi.

L’eolico è la prima fonte di energia con il 33,3%

Ma cosa è dovuto il risultato ottenuto dalle rinnovabili tedesche? L’energia eolica è aumentata dell’11,9% nella prima metà del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 65,5 a 73,4 miliardi di kilowattora.

Risultato dovuto da una prima metà del 2024 molto ventosa. L’energia eolica è la prima fonte nella produzione nazionale di elettricità nella prima metà del 2024, pari al 33,3% del totale.

In aumento anche la produzione da fotovoltaico: il solare è cresciuto dell’8,3% rispetto al primo semestre 2023. Complessivamente copre il 13,9% del. L’aumento della produzione elettrica da fotovoltaico può essere spiegato con la realizzazione di nuovi impianti.

Invece, nel semestre, la quantità di elettricità generata nelle centrali a carbone è diminuita del 26,4% sul 2023. Stabile il gas (-1,8%), Il resto è stato garantito dalle importazioni, in crescita sul primo semestre dell’anno scorso.

