Terremoto Volkswagen: per la prima volta chiude una fabbrica in Germania

Per la prima volta in 87 anni, Volkswagen chiude fabbriche in Germania. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un impianto per la fabbricazione di auto e una di componentistica. “La situazione economica è diventata più dura e nuovi attori stanno investendo in Europa”, ha spiegato l’ad, Oliver Blume. Se avete pensato alla Cina avete fatto bene.

Volkswagen chiude una fabbrica in Germania. Non è la prima volta in assoluto per il marchio di Wolfsburg, perché era già successo nel 1988 con un impianto negli Stati Uniti a Westmoreland, Illinois. Ma questo è tutt’altro caso e arriva mentre la locomotiva d’Europa sta vistosamente rallentando ed è tornata ad essere la grande malata d’Europa.

L’annuncio , per la mentalità tedesca, è il segno di una resa senza precedenti. Ed è destinato a provocare ricadute in tutto il mercato auto in Europa. Sicuramente è un terremoto per la Germania, all’indomani del voto nei land ex Ddr finiti in mano all’estrema destra.

In discussione il patto sui posti di lavoro al 2029

Perché quando l’annuncio sarà ufficializzato, in contemporanea sarà messo in discussione il patto di salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2029 siglato con i sindacati, che da parte loro si opporranno con forza al progetto.

“L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa”, ha spiegato l’amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, citato da Bloomberg. “La Germania come sede aziendale sta restando ulteriormente indietro in termini di competitività”, aggiunge Blume.

Volkswagen si giustifica per la chiusura della prima fabbrica tedesca “Germania meno competitiva”

In sostanza, una notizia ne contiene altre tre. La prima riguarda gli attori che investono: sono le fabbriche cinesi di auto elettriche, che lo fanno anche con jv con marchi europei. E hanno altri costi.

La seconda è finanziaria. Chiusura vuol dire ridimensionamento: i dirigenti Volkswagen ritengono che la ristrutturazione debba essere profonda, oltre i tentativi di ridurre la forza lavoro con i pensionamenti anticipati e gli incentivi alle uscite volontari.

Il marchio WV meno competitivo di Skoda

La casa della Golf e della Passat non incide più come prima e la sua redditività è minore rispetto ad altri brand del gruppo come Audi, Skoda e Seat. Secondo il quotidiano Handelsblatt, i risparmi dovranno essere superiori di 4 miliardi rispetto a quanto previsto inizialmente.

La terza notizia è politica. La mossa di VW non fa certo un favore al già traballante governo Scholz. E porta il sindacato sulle barricate. Daniela Cavallo, leder del Consiglio di fabbrica della Volkswagen, ha definito il nuovo piano “un attacco all’occupazione, ai posti di lavoro e ai contratti collettivi: tutto questo mette in discussione la stessa Volkswagen e quindi il cuore del gruppo”.

Da vedere come la ristrutturazione impatterà sui piani per l’auto elettrica. Che non potranno certo fermarsi. Ma i tagli forse serviranno anche a questo, non perdere ulteriore terreno.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –