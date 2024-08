Finalmente il bonus wallbox funziona: 10mila domande

Il bonus wallbox finalmente funziona. I primi due bandi 2022/2023 si erano fermati a 6 milioni su 80 disponibili (leggi qui). Il 2024 in un mese ha visto 5.319 domande presentate. Sono sempre 6 milioni, ma ci sono in attesa altrettante richieste. Insomma il doppio rispetto ai bandi precedenti.

Presentate 5319 domande, altrettante in attesa dell’invio finale

I numeri sono stati diffusi dal ministero delle imprese e del made in Italy e sono relativi alle richieste del Bonus colonnine domestiche dopo un mese dall’avvio della piattaforma (leggi qui).

Allo sportello Invitalia, l’ente che gestisce l’incentivo, sono state presentate 5.319 domande di contributo per un importo di 6 milioni e 312 mila euro. Si è andati oltre il 30% della dotazione finanziaria del bonus che ammonta a 20 milioni.

Niente di straordinario anzi quasi un flop visti i 200 milioni bruciati in nove ore a giugno scorso (leggi qui) per l’incentivo dedicato alle auto elettriche. Un contributo statale che ha portato oltre 25mila auto elettriche sulle strade.

Per fortuna i numeri sono diversi perché alle oltre 5mila domande già presentate se ne devono sommare altrettante. Ecco i numeri di Invitalia: “Ci sono 4.120 domande in compilazione e 1.474 domande compilate in attesa dell’invio finale“. Siamo vicini al 60% delle risorse messe a disposizione. E c’è ancora tempo per arrivare a una somma più alta dei bandi precedenti. Abbiamo chiesto tempo fa una data di chiusura ma non ci è stata fornita. A inizio 2024 il bando 2023 è stato riaperto per chi non è riuscito a presentare la domanda.

Contributo al 80%, a fondo perduto

Per chi ancora non si è deciso c’è ancora tempo per l’acquisto della colonnina. Attenzione: si viene finanziati solo a installazione avvenuta e con la certificazione firmata da un installatore.

Il contributo a fondo perduto è pari al 80% delle spese ammissibili e fino a 1500 euro. Possono essere partecipare anche i condomini e il massimale di spesa sale a 8.000 euro. Per tutte le informazioni e la modulistica da presentare basta cliccare qui.

