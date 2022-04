Fabio pensa alla VW ID.4, ma ha troppi dubbi…

Fabio, un lettore, pensa alla VW ID.4, ma ha troppi dubbi che lo frenano nell’acquisto. Dopo 30 anni di diesel, l’elettrico lo spaventa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Fabio pensa alla VW…./ Ma l’autonomia vera qual è, 500 o 300 km?

“Da un paio di mesi leggo molto spesso i Vostri articoli e sicuramente andrò a sottoporre argomenti già trattati in post che non riesco a trovare. Sto considerando una ID.4 GTX e questo mi porta a un cambio di filosofia dopo 30 anni di diesel. Il primo dubbio riguarda la reale autonomia. La casa produttrice cita un’autonomia di quasi 500km, le vostre due prove, autostradale Bologna e mista per Verona, riportano dati ben differenti. Mentono? Testano a banco con velocità infinitesimali per riuscire a dare le autonomie che scrivono nelle caratteristiche tecniche? Una ID.4 come unica macchina di famiglia deve assolvere sia l’uso quotidiano che quello di sporadico viaggio. E tutto l’ecologismo e il risparmio che si vuole non può rendere un viaggio verso la meta vacanziera, una sorta di penitenza. Quindi: queste macchine percorrono 300-400 o 500km? Bella differenza! Seconda domanda: la ricarica. Non si capisce più nulla! Potenze differenti, correnti AC e DC, fornitori differenti, wall charge offerti da casa madre VS quelli generici…“.

Fabio pensa alla VW…/ E se mi staccano il cavo mentre ricarico?

“Posto che una ricarica non sarà mai il tempo di un pieno di gasolio, come ci si comporta? Esistono app che ti conducono a trovare punti multi-fornitore o per ognuno di questi vi è la propria? E il confronto distanze/disponibilità è “manuale”? Vale una per l’altra e magari sono auto-adattative rispetto al mezzo attaccato in ricarica? O sussiste il rischio di caricare malamente e spaccare il proprio mezzo? Vogliono 1.000 differenti abbonamenti Enel X, Be Charge, a2a, Ionity e non so più quante altre ne ho viste in giro? O si paga con carta elettronica e ricarichi dove/quando vuoi? Esistono prezziari di riferimento per tipologia di ricarica? Come per le vecchie batterie, servono accorgimenti tipo non caricare sempre velocemente ad alta potenza? Scarica quanto più possibile prima di ricaricare? A fronte di ricarica in corso non presidiata, c’è il rischio che qualcuno prenda il mio cavo e si serva a mie spese? O la colonnina si disattiva allo sgancio? Ho letto migliaia di pagine online, ne sono uscito con le idee ancora più confuse”. Fabio Folli

Proviamo a fugare i timori principali

Risposta. Vediamo di fugare almeno qualche dubbio tra i tanti. Il primo: l’autonomia reale. La GTX è la versione sportiva (e a trazione integrale) della ID.4, con 77 kWh di batteria e un’autonomia dichiarata di 480 km. Si può fare affidamento su questo dato? Sì, se si usa l’auto quasi solo in città, no se invece si va in autostrada o, comunque, tratti in cui la velocità è più elevata. Sull’autonomia, poi, incide (in negativo) il freddo intenso ed è vero che il range reale può scendere a 300 km. Quanto alle app per trovare le colonnine, non c’è che l’imbarazzo della scelta, a partire da Nextcharge. E comunque in genere gli operatori che lei cita, a partire da Enel X e Be Charge, sono interoperabili con gli altri network. A cui danno quindi accesso con la solita app o card. I prezzi sono comunicati dal gestore del tuo abbonamento ad ogni variazione di tariffa, cosa accaduta nelle settimane scorse con i rincari nell’energia. Quanto alla confusione tra AC e DC, nessun problema: indicano la velocità (e di conseguenza il prezzo) delle ricariche, ci si familiarizza in fretta. E infine: niente paura, nessuno ricaricherà col suo cavo. Solo lei lo può staccare interrompendo la ricarica con un suo comando.

Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla nostra Newsletter e al canale YouTube