Ethiopian Airlines, il futuro è elettrico con Archer

In Africa oltre 600 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità (leggi qui). Eppure in Etiopia, dove mancano infrastrutture adeguate giacimenti di petrolio, tutto importato, abbondano invece le risorse idroelettriche. Perciò il governo ha puntato su un salto diretto alla mobilità a batterie. Anche nei cieli. Infatti la compagnia di bandiera Ethiopian Airlines ha siglato un accordo con la californiana Archer Aviation per acquistare e mettere in flotta i loro aerotaxi eVTOL Midnight.

Dalle auto all’aviazione

In Etiopia l’attenzione per la mobilità elettrica è già da tempo al centro dell’azione e delle iniziative del governo (leggi qui).

E la Grand Ethiopian Renaissance Dam (che doveva essere completata l’anno scorso) presto darà una spinta determinante alla produzione di energia del paese è ancora a livelli bassi. Dopo aver raggiunto il record di 100.000 auto regolarmente in circolazione (leggi qui), pochi giorni fa i vertici di Ethiopian Airlines hanno aderito al programma Launch Edition di Archer Aviation. L’obiettivo è realizzare una rete di aerotaxi da impiegare in diversi settori, dal trasporto locale al turismo.

La missione di Archer

«La partnership con Ethiopian Airlines è un passo fondamentale per offrire soluzioni di mobilità aerea sostenibili ed efficienti all’Etiopia e al mercato africano in generale. La nostra azienda persegue l’impegno di collaborare con partner lungimiranti per sfruttare al meglio il potenziale della tecnologia eVTOL», ha detto Alastair Curtis, Direttore Generale Africa di Archer. Dopo l’intesa con Abu Dhabi Aviation, gli etiopi sono i secondi ad entrare nel programma dell’azienda statunitense che a febbraio 2025 ha elaborato una strategia di commercializzazione che comprende, oltre alla realizzazione del velivolo, anche un servizio software back-end e di prenotazione front-end a supporto delle operazioni di mobilità aerea urbana

Il velivolo Midnight di Archer

L’apparecchio che verrà consegnato a Ethiopian è il Midnight, un eVTOL a cinque posti con un’autonomia dichiarata di 32 – 80 km. È alimentato da 6 pacchi batteria indipendenti che supportano la coppia di motori che muovono 12 eliche (6 fisse e 6 basculanti). Il velivolo raggiunge 241 kmh di velocità massima fino a un’altitudine massima di circa 600 metri. Ogni batteria ha una capacità di 142 kWh, una potenza massima di 1.300 Kw e un tempo di ricarica medio di 5 minuti.

In particolare il pacco batterie Olympus di Archer da 800 V agli ioni di litio è stato testato nel 2022 a diversi stati di carica (0%, 30% e 100%) resistendo a una prova di caduta da 15 metri senza mostrare alcun segno di cedimento o di malfunzionamento.