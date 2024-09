Eolico off shore, asta record in Gran Bretagna: illuminerà 11 milioni di case

Eolico off shore, asta record in Gran Bretagna: illuminerà 11 milioni di...

In Gran Bretagna, il governo laburista ha assegnato un’asta record per 131 impianti di eolico off shore per una potenza installata di 10 gigawatt. Saranno in grado di soddisfare una domanda di elettricità per 11 milioni di abitazioni.

Era stata annunciata come l’asta dei record e non ha tradito le aspettative. Grazie a una politica più generosa in favore dei produttori, il governo laburista di Keir Stramer ha rilanciato i piani destinati alle energie rinnovabili e alla decarbonizzazione dell’economia.

L’importo degli incentivi è stato il più elevato di sempre, pari a 1,5 miliardi di sterline, aumentato dal governo rispetto al miliardo previsto inizialmente. L’intervento, però, non colmerà il ritardo che era stato accumulato negli ultimi dai governi conservatori.

Per raggiungere gli obiettivi al 2030 servirà un’altra asta record per 11 GW di eolico off shore

La Gran Bretagna si è data l’obiettivo di installare installare una capacità di 60 gigawatt al 2030: per raggiungerlo, il governo dovrà ora puntare con forza all’asta dell’anno prossimo. L’ultima che consentirebbe di inaugurare gli impianti da qui a sei anni. Non sarà facile: come ha ricordato l’agenzia Reuters, serviranno altri 31 gigawatt di potenza.

Keith Anderson, amministratore delegato di ScottishPower, ha dichiarato che l’energia eolica offshore è l’unica soluzione per liberare il Regno Unito dai combustibili fossili volatili, che sono la causa principale dell’aumento delle bollette, è più energia pulita e verde”.