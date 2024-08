La Gran Bretagna lancia la più grande asta per rinnovabili di sempre

La Gran Bretagna lancerà la più ricca asta per energie rinnovabili di sempre, privilegiando l’eolico off shore. Il governo laburista ha stanziato 1,1 miliardi di sterline, per recuperare la frenata degli ultimi due anni

L’avevano promesso in campagna elettorale: la Gran Bretagna tornerà uno dei leader globale delle energie rinnovabili. In particolare, nell’eolico off shore. La conferma arriva dall’ultima asta appena annunciata dal nuovo governo laburista.

Il govero guidato da Keir Starmer ha messo sul tavolo la cifra più grande mai dedicata a una asta per le rinnovabili: 1,5 miliardi di sterline) pari a 1,1 miliardi di euro), con un budget aumentato rispetto alle previsioni di almeno 500 milioni.

Guardando alla suddivisione dei fondi si capisce con il governo voglia rilanciare l’eolico off shore, frenato negli ultimi due anni dalla corsa dei tassi e dall’aumento dei prezzi delle materie prime fondamentali per la green energy.

Per fotovoltaico e l’eolico a terra, “tecnologie consolidate”, andranno 185 milioni di sterline; per eolico offshore galleggiante e per gli impianti di sfruttamento delle maree indicate come “tecnologie emergenti”, andranno 270 milioni.

Con la nuova asta per le rinnovabili il governo laburista vuole recuperare la frenata degli ultimi due anni

Ma il grosso sarà a disposizione per dell’eolico offshore, a cui sono destinati 1.100 milioni di sterline.

Il segretario all’Energia Ed Miliband, è molto netto sul futuro fossili: “L’asta dell’anno scorso è stata un disastro, non garantendo alcuna fonte eolica offshore e ha ritardato il passaggio dai costosi combustibili fossili all’indipendenza energetica“.

Soddisfatto Dan McGrail, ceo di Renewables UK. “I nuovi parchi eolici e solari miglioreranno la nostra sicurezza energetica, guideranno la crescita economica, sosterranno migliaia di nuovi posti di lavoro verdi per un sistema a basso costo per i contribuenti”.

