Eolico off shore, in Cina batte tutti i record: pale alte come la torre Eiffel

Eolico off shore, in Cina batte tutti i record: pale alte come...

In Cina, il gruppo Dongfang ha annunciato la costruzione di una pala per l’eolico off shore da record: 26 megawatt di potenza per 340 metri d’altezza. In pratica, dalla base in mare fino al punto più alto delle pale, supererà la torre Eiffel (310 metri)

In Cina i grandi gruppi delle rinnovabili sono sempre più leader nelle tecnologie delle rinnovabili. E l’eolico off shore non fa eccezione. Non solo: i record si susseguono separati anche di pochi mesi, così come le dimensioni di questi giganti del mare. Diventano sempre più grandi, per risparmiare sui costi e produrre sempre più energia.

Come il nuovo modello del gruppo Dongfang: a inizio anno aveva annunciato una pala da 18 megawatt di potenza. Solo pochi giorni fa a sorpresa, ha rivelato che a breve entrerà in produzione una pala da 26 megawatt. Una salto in avanti del 31 per cento. Nella foto che vedete qui riprodotta, si vede solo la navicella che conterrà la turbina. Ma nella scheda tecnica che è stata diffusa sono previste le nuove misure “spettacolari: 310 di diametro delle pale e una altezza di 340 metri.

Eolico in Cina: Dongfang costruirà un impianto da 26 megawatt, il 31% in più del precedente record

Pensare che soltanto nel giugno scorso, Dongfang aveva messo in esercizio il primo impianto con le pale da 18 megawatt. Subito seguita, come ha ricordato Bloomberg, dalle rivali cinesi MingYang e Windey che producono unità delle stesse dimensioni. Mentre soltanto una settimana fa Crrc, un terzo gruppo sotto il controllo di Pechino aveva annunciato di “aver prodotto la più grande turbina eolica offshore galleggiante, con una capacità di 20 megawatt“.

Anche l’Europa vuole tornare a dire la sua nel settore, di cui è stato leader fino a non molto anni fa. Siemens Energy nel giugno scorso aveva rilanciato le sue ambizioni presentando un modello di pala da 21 megawatt di potenza. In quel momento, poteva fregiarsi del record assoluto, ora battuto da DongFang.

In Italia il governo si allea con MingYang e Renexia

L’Italia, invece, non avendo un produttore nazionale sta pensando di risolvere il problema rivolgendosi alla Cina. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha firmato per conto del governo un memorandum proprio con MingYang per la costruzione di uno stabilimento nel Sud Italia. Si tratta di una joint venture in cui è coinvolto anche il gruppo Renexia della famiglia Toto, che vorrebbe sviluppare alcuni impianti off shore galleggianti.

In ogni caso, gli annunci in serie che arrivano dalla Cina, non a caso sono a ridosso della più grande fiera di settore (China Wind Power), che inizia mercoledì 15 ottobre a Pechino.

