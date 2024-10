L’Europa si svegli: nel 2030 la Cina controllerà il 50% delle rinnovabili globali

La Cina si conferma il leader mondiale delle rinnovabili. Secondo l’ultimo report dell’Agenzia internazionale dell’energia, entro il 2030 avrà il 60% della nuova capacità installata. Sempre per quella data, Pechino controllerà il 50% delle rinnovabili mondiali contro il 30% del 2010.

Una supremazia totale e a poco serviranno i dazi sui pannelli solari. La Cina appare sempre più come il campione mondiale della transizione e, in particolare delle energie rinnovabili. Non è solo un primato sulla tecnologia, dai pannelli alla pale eoliche passando per le batterie: a ben diritto, il governo di Pechino potrà vantare in pochi anni il sorpasso sul resto del mondo.

Il sorpasso nel giro dei prossimi cinque anni, perché mentre in Europa le energie verdi stanno rallentando nella loro crescita aggredite dalla lobby dei fossili che cerca di rallentare la transizione energetica, la Cina continua a correre.

L’Europa non rallenta, ma cresce meno velocemente

Attenzione: l’Europa sta solo correndo meno rapidamente e non in tutti i Paesi. Il contributo della Ue sarà, infatti fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati nella Cop28 di Dubai: triplicare la capacità globale di rinnovabili entro il 2030. A patto di contribuire – come il resto del mondo occidentale – allo sviluppo di eolico e solare nei paesi in via di sviluppo.

Lo si legge nel rapporto annuale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) denominato ‘Renewables 2024‘: “Le energie rinnovabili sono sulla buona strada per soddisfare quasi la metà della domanda mondiale di elettricità entro la fine di questo decennio”.

L’agenzia sostiene che il mondo “è pronto ad aggiungere più di 5.500 gigawatt (GW) di nuova capacità di energia rinnovabile tra il 2024 e il 2030″, il che rappresenta ‘quasi tre volte l’aumento osservato tra il 2017 e il 2023″.

Rinnovabili: la Cina coprirà il 60% della nuova capacità di eolico e fotovoltaico entro il 2030, superando Ue e Usa

Inoltre “i 70 Paesi, che collettivamente rappresentano l’80% della capacità di energia rinnovabile del mondo, sono sulla buona strada per raggiungere o superare le loro attuali ambizioni di energia rinnovabile per il 2030“.

Nonostante questo, l’obiettivo di triplicare la capacità mondiale non sarà raggiunto nel 2030, ma manca veramente poco. Secondo l’Aie, la capacità globale “raggiungerà 2,7 volte il livello del 2022 entro il 2030″, a patto che i Paesi siano “più coraggiosi“.

L’Europa, in particolare, dovrebbe accelerare gli investimenti in infrastrutture, come ha ricordato in un suo editoriale il Financial Times: servono più sistemi di stoccaggio dell’energia, batterie e accumuli, e una rete che possa supportare al meglio la crescita delle rinnovabili. Le ore di prezzi negativi stanno salendo e accade che molta energia vada sprecata.

Dalle rinnovabili l’ energia più economica

L’Agenzia ha ricordata ancora una volta come le rinnovabili crescono perché costano meno. La rapida diffusione è “dovuta non solo agli sforzi per ridurre le emissioni o migliorare la sicurezza energetica, ma sempre più al fatto che le energie rinnovabili rappresentano ora l’opzione più economica per aggiungere nuove centrali elettriche in quasi tutti i Paesi del mondo“, ha dichiarato Fatih Birol, direttore generale dell’Aie.

Il solare fotovoltaico coprirà l’80% della crescita della capacità rinnovabile globale da qui al 2030, mentre l’energia eolica vedrà il suo tasso di espansione raddoppiare tra il 2024 e il 2030 rispetto al periodo 2017-2023.

