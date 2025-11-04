Premium

Redazione
il4 Novembre 2025
Eicma 2025 LIVE. Tutte le novità elettriche più interessanti del Salone di Milano

A Eicma 2025 di Milano, la presenza di moto e scooter elettrici continua a crescere, ma senza segnare veri punti di discontinuità rispetto agli anni precedenti.

L’elettrico resta una componente importante del panorama espositivo, sostenuto da un’offerta più ampia, ma ancora non siamo a quella rivoluzione elettrica che da anni sembra essere annunciata.

tante le novità interessanti provenienti dalla Cina, ma non solo. Non mancano i concept e i prototipi, spesso orientati al design o alla sperimentazione di soluzioni modulari e batterie di nuova generazione. Sono una finestra aperta sul futuro e quello che abbiamo visto è davvero interessante. Tuttavia, il mercato appare ancora prudente, e i modelli realmente pronti alla produzione sono pochi rispetto alla quantità di anticipazioni e soprattutto rispetto alle aspettative.

Nel complesso, l’edizione 2025 di Eicma restituisce un’immagine realistica del settore: la mobilità elettrica avanza, ma in modo graduale. Le novità presenti mostrano un’evoluzione tecnica costante, ma non ancora un salto di paradigma.

Askoll presenta eSpro3, un tre ruote con due motori

Askoll presenta eSpro3, tre ruote elettrico da lavoro con 120 km di autonomia e Dual Motor da 8,2 kW. Disponibile da gennaio 2026

Eicma 2025. Askoll presenta l’eSpro3, un tre ruote con due motori

Talaria ad Eicma 2025 con 4 modelli targati

La Komodo TL6000 L3e rappresenta il modello di punta della gamma Talaria. Omologata L3e e guidabile con patente A1 o superiore

EICMA 2025. Cresce la gamma Talaria con quattro modelli omologati uso strada

 

 

