A Eicma 2025 di Milano, la presenza di moto e scooter elettrici continua a crescere, ma senza segnare veri punti di discontinuità rispetto agli anni precedenti.

L’elettrico resta una componente importante del panorama espositivo, sostenuto da un’offerta più ampia, ma ancora non siamo a quella rivoluzione elettrica che da anni sembra essere annunciata.

tante le novità interessanti provenienti dalla Cina, ma non solo. Non mancano i concept e i prototipi, spesso orientati al design o alla sperimentazione di soluzioni modulari e batterie di nuova generazione. Sono una finestra aperta sul futuro e quello che abbiamo visto è davvero interessante. Tuttavia, il mercato appare ancora prudente, e i modelli realmente pronti alla produzione sono pochi rispetto alla quantità di anticipazioni e soprattutto rispetto alle aspettative.

Nel complesso, l’edizione 2025 di Eicma restituisce un’immagine realistica del settore: la mobilità elettrica avanza, ma in modo graduale. Le novità presenti mostrano un’evoluzione tecnica costante, ma non ancora un salto di paradigma.

