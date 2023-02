È elettrica anche senza spina la E-Power?

È elettrica anche senza spina la Nissan Qashqai E-Power? Il motore di trazione è elettrico ed è collegato alle ruote, ma l’energia non arriva da una batteria. Viene prodotto a bordo da un motore termico a benzina, un 3 cilindri a fasatura variabile. È la quadratura del cerchio? L’abbiamo guidata per centinaia di km…

È elettrica anche senza spina? Il nostro VIDEO-TEST

Credo che prima di parlare di un progetto così unico nel suo genere siano necessarie diverse premesse. Un’auto come questa, per di più prodotta da una Casa che ha creduto per prima nell’elettrico come la Nissan, rimette in discussione molte certezze. Noi stessi al nostro interno ci siamo interrogativo sul “sesso” di questa Qashqai E-Power. Nissan la pubblicizza come “l’elettrica senza la spina” e ci crede al punto di investire molte risorse in comunicazione. Ma, osservando bene nel listino della Qashqai le varie motorizzazioni, è evidente l’assenza di un grande classico del passato come il diesel. E forse è più in questo spazio di mercato, per questo tipo di clienti, che vanno ricercate le mire di questo singolare powertrain. Che non è un elettrico, ma non è neppure un ibrido o uno dei range eXtender che abbiamo conosciuto in passato.

Il modo più efficiente di utilizzare un motore a benzina

Noi, della tecnologia E-Power, abbiamo parlato al momento della presentazione internazionale, quando Nissan ci invitò a Stoccolma per una prima presa di contatto. Si tratta di un “ibrido serie“… si è affrettato a evidenziare qualcuno. Altri lo hanno subito identificato come la soluzione a tutti i “problemi di ricarica“. Altri ancora lo hanno relegato al ruolo di ibrido travestito da elettrico. Ma che cos’è quindi veramente? Quanto consuma? E di che emissioni parliamo? Scopriamolo insieme nel VIDEO-TEST qui sopra. Secondo noi non possiamo parlare di un’auto elettrica, ma di un modo molto efficiente di utilizzare un motore termico a benzina. In sostituzione di quello che sarebbe stato, a parità di dinamica e prestazioni, un motore 2mila turbodiesel con cambio automatico. Nella guida l’auto è molto fluida e divertente, molto più delle moderne auto a gasolio. E con tanta coppia, 330 Nm.