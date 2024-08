Dazi, la Ue vuole imporre tariffe al 9% sulle Tesla “alla cinese”

L’Unione europea vuole imporre dazi al 9% su tutte le Tesla importate nei prossimi cinque anni dalla Cina. È la novità inserita nel provvedimento che riguarda i dazi su tutte le case auto di Pechino, con dazi dal 17 al 36%.

È una novità, ma fino a un certo punto. Sia per quanto riguarda i dazi sulle case automobilistiche cinesi. Sia nei confronti di Tesla, il marchio controllato dal sempre più controverso Elon Musk. Tesla ha comunque già ritoccato di 1.500 euro il prezzo della Model 3, che ora parte da 41.990 euro (in precedenza era 40.490).

Nei confronti delle auto elettriche prodotto in Cina è la conferma di quanto annunciato dalla Commissione Ue a luglio. In sostanza, Bruxelles ha limato leggermente le percentuali per ogni casa automobilistica, lanciando un ultimatum a Pechino.

Che tipo di ultimatum? In pratica, la Ue ha ricordato che i dazi si aggiungono al 10% che al momento viene già applicato ai modelli cinesi. La maggiorazione entrerà in vigore da qui a fine ottobre.

A meno che il governo di Pechino – che ha già presentato un ricorso al Wto, l’organizzazione internazionale per il commercio – non voglia aprire una trattativa con Bruxelles. Un modo per fare pressione sulle politiche commerciali aggressive cinesi, contro le quali gli Stati Uniti hanno portato i dazi fino al 100%

Gli Stati Uniti hanno imposti dazi sulle auto cinesi che arrivano fino al 100%

La trattativa riguarda le accuse rivolte dalla Commissione alla Cina, la quale sostiene il settore dell’auto elettrica con aiuti e sovvenzioni economiche per consentire di “invadere” i mercati occidentali con prezzi ribassati e conquistare così quote di mercato.

Alcune case cinesi hanno già iniziato a collaborare con i tecnici della Commissione Ue. E questo spiega i dazi differenziati a seconda dei marchi di Pechino. La Ue vorrebbe invece aprire una discussione direttamente con il governo di Pechino per arrivare a regole sulle sovvenzioni di Stato.

Veniamo ai dazi applicati su Tesla. Da un lato, Bruxelles ritiene che Musk abbia aperto fabbriche in Cina per godere di sovvenzioni e aiuti (oltre che per vendere direttamente sul posto).

Va detto che in un primo momento, a luglio, la tariffa per Tesla era del 21%: poi la società americana ha collaborato che Bruxelles e ha convinto i tecnici di non aver usufruito di particolari vantaggi dagli aiuti di Stato cinesi. Quindi, la tariffa è scesa, ma è stato confermato il principio (come avvenuto anche per le VW prodotte in Asia).

I dazi Ue sulle Tesla prodotte in Cina si incrociano con la procedura contro le campagne d’odio che Musk consente su X

E in questo modo le auto importate dall’Asia vengono ritenute, almeno in parte, come un prodotto made in China (da cui una tariffa aggiuntiva più bassa).

Ma non è escluso che sia un messaggio indiretto all’imprenditore di origine sudafricana: la Ue lo ha appena avvertito di voler aprire una proceduta nei confronti del social network X perché vengano introdotto regole contro le fake news e l’odio in Rete.

Critiche che vengono rivolte a Musk a livello globale da quando ha rilevato la maggioranza di Twitter e gli ha cambiato nome.

