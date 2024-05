Biden raddoppia: i dazi sulle auto cinesi salgono al 100%

Come aveva promesso, il presidente Joe Biden ha approvato i nuovi dazi per contrastare le importazioni di auto elettriche dalla Cina

Gli Stati Uniti sono gli alfieri del libero mercato, ma non sempre. Non quando Washington vuole difendere il mercato interno e, soprattutto, non sotto elezioni. Come aveva promesso, il presidente Joe Biden ha sferrato una nuova offensiva nella “war trade”, la guerra commerciale nei confronti della Cina. Salgono le tariffe, in particolare nei confronti delle auto elettriche.

Una iniziativa senza precedenti, che ha colpito anche il settore dei semiconduttori, de pannelli solari, delle materie prime sensibili per i prodotti hi-tech. Ma che raggiunte il suo apice sulle vetture green: in questo caso le tariffe passano dal 25 al 100%.

La Cina è accusata dal presidente Biden di dumping per conquistare il mercato delle auto green

E’ evidente il segnale che il presidente Biden sta lanciando all’elettorato rappresentato dai ceti popolari: sono qui per difendere i vostri posti di lavoro. E lo fa senza guardare tanto per il sottile e superando, in più di un caso, il confine delle politiche populiste. Una strategia che otto anni fa aveva portato Donald Trump alla Casa Bianca.

Se ha funzionato per il candidato repubblicano perché non dovrebbe avvenire anche per il leader dei Democratici? Così, Biden ha annunciato tariffe che colpiscono prodotti in arrivo dalla Cina per 18 miliardi di dollari. Per giustificarsi l’amministrazione americana ha accusato Pechino di dumping

Biden contro i prodotti di Pechino: l’incremento delle tariffe colpisce beni per 18 miliardi di dollari

Ma non solo sulle auto si concentrano i dazi contro la Cina. La Casa Bianca ha affermato che l’azione è stata “attentamente mirata a settori strategici”. Di fatto, gli Usa quadruplicheranno da quest’anno l’aliquota tariffaria sulle auto made in Cina portandola al 100% e la triplicheranno su acciaio e alluminio. Per i chip sarà raddoppiata a partire dal 2025. Anche la tariffa sulle celle solari sarà raddoppiata quest’anno portandola al 50%.

Ora ci si attende la reazione della Cina, visto che il presidente Biden non solo ha confermato i dazi già decisi a suo tempo da Trump ma ne ha aggiunto altri. Pechino, però, dovrà guardarsi anche da Bruxelles che ha già avviato una procedura che dovrebbe portare a una iniziativa simile. E anche in Europa fra poco si vota.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –