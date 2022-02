Comprerei la 500e, ma con quel che costa l’elettricità Matteo sta pensando di soprassedere. Il governo sta per sbloccare gli incentivi, ok, ma…

Comprerei la 500e / “Ok gli incentivi, ma…”

“Da tempo sto pensando di comprarmi una bella 500 elettrica come seconda auto di famiglia e leggo da voi che stanno ripartendo gli incentivi. Senza bonus il prezzo sarebbe stato proibitivo e anche con lo sconto statale siamo comunque su listini molto cari. Vabbé, diciamo che quel che pagherei in più per l’acquisto pensavo di recuperarlo, almeno in parte, con le minori spese per l’elettricità rispetto al carburante. Ma con gli ultimi aumenti, e nonostante le promesse un po’ vaghe che ho sentito in televisione da Mario Draghi, mi sa che non c’è neppure questo motivo per comprare un’elettrica. Certo, c’è la motivazione ecologista, tanto più valida per chi come noi vivono nel milanese. Ma ho sempre letto che macchine come la 500, con quel che pesano, hanno emissioni trascurabili anche a benzina. E ancora meno a metano. Voi che ne dite? Siete per l’elettrico a prescindere?“. Matteo De Marchi.

Comprerei la 500e… / Energia e benzina, ecco il confronto-spesa

Risposta. A prescindere non consigliamo nulla, spesso abbiamo suggerito a lettori che non avevano le caratteristiche giuste di evitare l’elettrico. È vero che, con gli aumenti del prezzo dell’energia, il confronto col prezzo del carburante non è più così favorevole. Soprattutto se si ricarica nelle colonnine pubbliche. Prendiamo l’elettrica più venduta in Italia nel 2021, la 500e, confrontandola con la versione a benzina 1.0 Hybrid 70 Cv. Per quest’ultima il dato di omologazione parla di un consumo di 4,7 litri per 100 km. La benzina oggi viaggia a circa 1,85 euro al litro: in tutto 8,695 euro. Il consumo dell’elettrica è invece di 14,45 kWh/100 km. Se prendiamo a riferimento il prezzo delle colonnine AC di Enel X (0,58€/kWh), la spesa è invece di 8,38 euro, con differenza minima. Anche se l’elettrica è un po’ più spaziosa e molto più potente (118 Cv).

Ricaricando a casa il risparmio c’è ancora

Si risparmia di più ricaricando a casa, ma qui entriamo in un mare magno, perché tutto dipende dal contratto che abbiamo. “Maggior tutela” o “mercato libero“? Il consiglio è di leggere con attenzione l’articolo di un esperto come il prof. Alessandro Abbotto, dell’Università di Milano Bicocca. Nel primo caso (“maggior tutela“) si parla di circa 0,40€/kWh e quindi di 5,78 euro per 100 km. Con il “mercato libero“, se la tariffa è stata concordata mesi addietro ed è bloccata, anche di molto meno. Ultima annotazione prima di arrivare al tema ecologico: è vero che le elettriche costano molto, ma non è che le altre versioni le regalino. La 500 hybrid citata sopra, per esempio, costa 19 mila euro. Le emissioni di questa versione sono di 88 grammi di Co2/km, abbastanza contenute. Ma con l’elettrico si viaggia a zero e il piacere di guida è enormemente più appagante. Consiglio finale: le provi entrambe e poi decida.