Ritorsione della Cina: dazi sui Suv europei e la Germania protesta con la Ue

La Cina si prepara a imporre dazi sulle importazioni di auto di grossa cilindrata (con motori superiori a 2,5 litri). L’industria automobilistica tedesca sarà la più colpita, in particolare Mercedes e Porsche. Una evidente risposta ai dazi che l’Unione europea ha proposto sulle importazioni di auto elettriche cinesi

Più che una guerra commerciale per il controllo del mercato automobilistico, lo scontro tra Europa e Cina assomiglia sempre di più a una partita a scacchi. Con tanto di mosse, contromosse e manovre per mettere in difficoltà l’avversario.

Pochi giorni fa, Bruxelles ha confermato i dazi tra il 17 e il 34% sulle importazioni di auto elettriche cinesi (aggiungendo anche un 9% per i modelli Tesla costruiti in Asia). Immediata la risposta di Pechino. Prima ha confuso le acque annunciando dazi nei confronti dei prodotti caseari della Ue (latte e formaggi). Poi ha colpito il bersaglio grosso.

“Discusso l’aumento delle aliquote dei dazi”

Come ha riferito l’agenzia statale Xinhua, “il dipartimento finanziario del ministero del Commercio ha discusso l’aumento delle aliquote dei dazi con i rappresentanti dell’industria automobilistica nazionale”.

L’obiettivo della riunione è molto chiaro: “Ascoltare opinioni e suggerimenti da parte di esperti del settore e del mondo accademico sull’aumento delle tariffe alle importazioni di auto a benzina con motori di grande cilindrata“.

La Cina vuole l’aumento dei dazi sulle auto di grossa cilindrata per spaccare i Paesi della Ue

Chi colpirebbe la decisione della Cina di imporre dazi sulle auto Ue? Il mercato delle vetture con motori da 2,5 litri vale per i produttori europei 18 miliardi di dollari e vede la Germania pesare per il 36% delle importazioni, seguita dalla Slovacchia con il il 20% (ma sempre con modelli made in Germany).

Con questa mossa la Cina ottiene due obiettivo. Il primo è difendere la propria industria nazionale, in un momento di rallentamento delle vendite di auto elettriche. Andando a colpire dove l’automotive europeo più forte: i suv con motore termico o ibride.

Il secondo obiettivo è spaccare la Ue. Il governo tedesco – spinto della lobby dell’auto – si è dichiarato contrario ai dazi sull’import di auto elettriche cinesi, temendo la reazione di Pechino che puntuale è arrivata.

E’ evidente che siamo di fronte ad avvertimenti reciproci che potrebbero portare a un confronto “diplomatico” per trovare soluzioni alternative ai dazi sulle rispettive esportazioni.

Una trattativa alla quale i contendenti vogliono presentarsi su posizioni di forza In questo senso si legge anche il ricorso che Pechino vuole presentare contro Bruxelles davanti al Wto, l’Organizzazione mondiale per il commercio, con l’accusa di ostacolare gli scambi globali ma anche danneggiare il percorso verso la decarbonizzazione dei trasporti.

Secondo i dati disponibili, le esportazioni Ue di veicoli passeggeri con motori superiori a 2,5 litri dall’Europa alla Cina, ammontano a 196.000 unità nel 2023 (+11% sull’anno precedente.

Il numero di auto delle case automobilistiche Ue vendute in Cina nel 2023 è calato dell’11%

Nei primi quattro mesi del 2024, l’export è stato pari a 44.000 unità (-12%). Per il mercato cinese, l’import vale 19,4 miliardi di euro (20,8 miliardi di dollari) contro i 9,7 miliardi di auto elettriche cinesi vendute nella Ue.

In difficoltà come detto, la Germania: la Cina rappresenta il 30% delle vendite totale delle case tedesche, dove il mercato dei 2,5 litri vale 1,2 miliardi. le auto più vendute? GLE Class della Mercedes Benz, le berline S Class e la Cayenne della Porsche.

