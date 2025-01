Chi vende la Tesla per far dispetto a Musk

Chi vende la Tesla per far dispetto a Musk, dopo le ultime sortite politiche del Tycoon e il suo ingresso nello staff di Donald Trump. Casi soprattutto in Germania, dopo i feroci attacchi di Elon al cancelliere Olof Scholz e l’appoggio alla candidata di estrema destra. Sabotaggio alla fabbrica tedesca di Tesla.

Chi vende la Tesla…/ “Molto soddisfatti dell’auto, ma non del proprietario del brand”

C’è chi medita di mettere in vendita la sua Tesla e chi invece l’ha già fatto. Come Hans-Christian Wirtz, un medico tedesco che ha spiegato sui social la sua decisione con un titolo emblematico: “SEI LICENZIATO!“. Per poi aggiungere: “Mia moglie ed io abbiamo licenziato la nostra Tesla oggi! Siamo entusiasti degli e-driver e siamo rimasti molto soddisfatti dell’auto. Tuttavia, non siamo soddisfatti del proprietario della Tesla, Elon Musk. Rifiutiamo il suo atteggiamento populista, antidemocratico e libertario di destra, per profonda convinzione interiore. A nostro avviso, i miliardari che credono di poter minare la nostra democrazia con i loro soldi possono essere colpiti soprattutto non permettendo loro di continuare a guadagnare i soldi delle persone di cui vogliono distruggere la democrazia. Questo probabilmente ci costa molto di più di quanto costi a Elon Musk. Tuttavia, il segnale è importante. Rimaniamo e-driver convinti, ma ora con una sensazione molto migliore!”.

Contestazione con un blitz per immagini immagini nella fabbrica tedesca

Per ora si tratta di episodi isolati, che non intaccano certo il business di Tesla. Ma l’aria in Germania non è delle migliori. Un gruppo di attivisti inglesi, spalleggiati da un’organizzazione tedesca, ha organizzato un blitz simbolico sulla facciata della fabbrica tedesca di Tesla, nel Brandeburgo. È stata proiettata la controversa immagine di Musk mentre fa un gesto che è stato interpretato dai detrattori del Tycoon come un saluto romano (l’interessato ha negato, smentando seccato su X). L’immagine era accompagnata dalla scritta “Heil Tesla“, con un richiamo quindi al saluto “Heil Hitler” con il quale veniva omaggiato Adolf Hitler. Già negli anni scorsi, in Germania. Tesla è stata oggetto di aspre contestazioni e anche di qualche attentato (senza danni a persone) per le polemiche legate all’impatto ambientale della fabbrica.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it