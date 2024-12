Tesla, Musk va ko: il Tribunale boccia il bonus record da 56 miliardi

Un tribunale del Delaware ha annullato il bonus da 56 miliardi di dollari proposto per Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla, e già approvato dagli azionisti. Il premio straordinario avrebbe fatto di Musk il dirigente più pagato al mondo. Ma è stato giudicato “eccessivo e ingiusto“.

Per Elon Musk, oltre al “danno” economico, si tratta di una vera beffa. Nelle stesse ore in cui trapelano le notizie sui 100 milioni di euro che potrebbero andare a Carlo Tavares per la sua uscita anticipata da Stellantis, il fondatore di Tesla si vede bocciare un premio in azioni che vale immensamente di più. Ma che da quando venne approvato la prima volta – sette anni fa – si è rivalutato quasi del doppio. E Musk di Tesla è il fondatore e primo azionista, mentre Tavares – per quanto privilegiato – è soltanto un dipendente.

Ma, in questo caso, si può proprio affermare che l’amministrazione della giustizia negli Stati Uniti ha applicato il fondamentale principio della dottrina illuminista: tutti devono sottostare alla legge, senza distinzioni. Anche uno degli uomini più ricchi del mondo, per quanti avvocati di grido possa permettersi può uscire sconfitto in tribunale.

La prima sentenza contro Elon Musk: “Bonus sproporzionato, ingiusto e viziato da conflitto di interesse”

La decisione è stata presa da Kathaleen McCormick, 45 anni, laureata ad Harvard e giurista di chiara fama. Tanto da essere considerata una massima esperta in diritto societario. La giudice aveva già affrontato il caso nel gennaio scorso, su richiesta di un gruppo di azionisti di Tesla. Secondo il loro ricorso in tribunale, il consiglio d’amministrazione di Tesla era troppo influenzato da Musk quando approvò il bonus nel 2018. McCormick aveva definito l’accordo “ingiusto” e “viziato da conflitti di interesse”.

In seguito alla prima sentenza, il consiglio d’amministrazione di Tesla aveva chiesto agli azionisti di votare nuovamente, proponendo il pagamento del premio in azioni. Con il timore che Musk potesse abbandonare Tesla, causando un crollo della compagnia a Wall Street. La nuova proposta del bonus venne così approvata nuovamente, a larga maggioranza. Musk celebrò il risultato come una vittoria personale, preparandosi a riscuotere il premio.

La seconda votazione del cda di Tesla “sforzo creativo”

Di più: come riporta il Financial Times “McCormick ha affermato che lo sforzo senza precedenti di Tesla di far passare il bonus per la seconda volta è stato “creativo”. Ma che il consiglio “non aveva basi procedurali per capovolgere il risultato”. Il pacchetto di stock option, che valeva 56 miliardi di dollari al momento dell’annullamento a gennaio, è salito fino a superare i 100 miliardi di dollari dopo un’impennata del 44 per cento delle azioni Tesla quest’anno.

Ma, come si dice, “c’è un giudice a Berlino” e soprattutto nel Deleware. Kathaleen McCormick – che ha riconfermato la sua decisione – è una componente della celeberrima Court of Chancery. Ha ribadito che il pacchetto retributivo era eccessivo e ingiusto per gli azionisti, annullandolo definitivamente.

La “corte di cancelleria” del Delawere è riconosciuta come il foro principale negli Usa per le controversie societarie. Una competenza che si è sviluppata anche per il fatto che lo Stato dell’East Coast offre una serie di facilitazioni fiscali e non solo. Ragion per cui sono centinaia di migliaia le società che qui hanno sede legale. E qui hanno luogo una buona parte degli accordi commerciali a livello mondiale.

Musk reagisce: “Decidono gli azionisti, non i giudici”

Elon Musk, forte anche del suo prossimo ruolo all’interno dell’amministrazione Trump, ha reagito duramente alla sentenza negativa del tribunale. “Sono gli azionisti a decidere, non i giudici“. Lo ha scritto su X, il social network nato come Twitter e poi acquistato proprio dall’imprenditore sudafricano. Un giudizio con cui ha condiviso un post di Tesla che sottolineava come gli azionisti avessero approvato il pacchetto due volte.

Tesla, infine, ha annunciato l’intenzione di presentare appello contro la decisione. Il post ha raggiunto quasi dieci milioni di visualizzazioni, scatenando una marea di commenti dai fan di Musk, molti dei quali hanno criticato duramente la magistratura e la giudice McCormick.

Musk – giusto per completare il quadro – è in testa alla classifica dell’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto stimato a 336,8 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes. Se avesse incassato il super bonus, avrebbe sfiorato il record di 400 miliardi.

