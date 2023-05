Batteria 100% dopo 11 mila km con la VW ID.Buzz

Batteria 100% dopo 11 mila km con la Volkswagen ID.Buzz: Giacomo, un lettore, ci gira il risultato del primo check effettuato, chiedendoci un parere. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Batteria 100% al primo controllo dopo pochi mesi, che cosa ne pensate?

“Ciao, vi seguo sempre e soprattutto Paolo Mariano su YouTube sempre molto preciso e con ottimi format. Ho fatto il controllo della batteria del mio Volkswagen ID.Buzz preso a gennaio. E, anche se con pochi km, volevo sapere un vostro parere tecnico. Vi ringrazio“. Giacomo Pagani

C’è l’ansia da autonomia e l’ansia da…batteria

Risposta. Con quel che si legge in giro sul (presunto) degrado precoce delle batterie, è normale che subentri una certa preoccupazione. E che i controlli siano sempre più ravvicinati. In genere si lascia passare almeno un anno o si arriva a 50 mila km. Comunque: Giacomo un primo controllo l’ha fatto e questo, seguito da altri check nel tempo, può essere un’indicazione per tutti sul degrado delle batterie VW. E di un veicolo decisamente speciale come l’ID.Buzz. Da quel che si legge nel certificato rilasciato da Power Check Control, dopo 11.018 km percorsi, la batteria risulta ancora avere un 100% di capacità. Mentre il consumo medio è stato di 242Wh/km, il che significa che con 1 kWh si sono percorsi poco più di 4 km. Giacomo ci ha poi informato che ora i consumi sono migliorati a 17,8 kWh/100 km, quindi sopra i 5 km/kWh, un ottimo risultato per un mezzo così pesante. E di cui anche noi ci siamo occupati ripetutamente, anche in video, con qualche rilevazione sui consumi. Vedremo. Quel che è certo che tutte le Case, tra cui Volkswagen, stanno lavorando per limitare il degrado delle batterie. Anche se le prime installate non hanno dato poi esisti così disastrosi. Dopo 300 mila km la e-Golf di Gabriele, un lettore, ha perso per esempio il 15%, mantenendo un’autonomia accettabile, come spieghiamo nel video qui sotto.