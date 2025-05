“Automotive dealer day”, a Verona si discute delle nuove tendenze

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Confermarsi come punto di riferimento del settore automotive. L’edizione numero 23 di “Automotive Dealer Day – House of Mobility” torna, dal 13 al 15 maggio a Verona, con il titolo “Decoding Revolution”. Obiettivo: offrire una analisti approfondita dei principali trend di settore e le dinamiche che stanno ridefinendo il mercato.

Il tradizionale appuntamento veronese organizzato da Quintegia, si tiene nel pieno della transizione verso una nuova mobilità. Servirà quindi a tracciare una linea il più possibile netta tra due tendenze: individuare quali rivoluzioni del settore avranno un impatto già nei prossimi anni, trasformandosi in sfide urgenti. E quali – invece – rappresentano opportunità strategiche da valutare in una prospettiva di medio-lungo termine.

Dall’auto elettrica all’ingresso dei nuovi brand, tutti i temi trattati alla nuova edizione di “Automotive Dealer Day”

I contenuti e gli speaker dell’edizione 2025 sono stati curati dallo Scientific Advisory Board, l’organo strategico di Quintegia nato per consolidare e

coniugare la visione interna dell’azienda con il contributo di esperti esterni,

nazionali e internazionali. Garantendo un approccio multidisciplinare e

innovativo. Tra i membri di rilievo si evidenzia la partecipazione di Steve Young, Managing Director di ICDP, organizzazione internazionale di ricerca e consulenza specializzata nella vendita al dettaglio e nel post-vendita di veicoli. E del professor Francesco Zirpoli dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Scientific Director del Center for Automotive and Mobility Innovation.

Durante l’evento verranno affrontati numerosi argomenti insieme a molte altre tematiche che faranno da cornice alla tre giorni di Verona. Vediamo nel dettaglio i principali temi di discussione.

Auto elettrica, a che punto siamo?

La transizione in atto sconta ancora una serie di limiti che al momento ostacolano l’aumento della quota di mercato coperta dai veicoli full electric. Per quali motivi? “Nonostante le agevolazioni e le normative favorevoli – si legge nella nota di presentazione – il mercato dell’auto elettrica fatica ad adeguarsi a causa di costi elevati, infrastrutture carenti e abitudini consolidate dei consumatori. Le vendite sono in crescita, ma il percorso verso una transizione completa è ancora lungo e complesso”. Durante il convegno, verranno esaminate le strategie più efficaci per superare questi

ostacoli. Offrendo approfondimenti e individuando gli strumenti operativi per affrontare al meglio il cambiamento.

Cosa chiedono i consumatori al nuovo mercato?

In una fase di transizione, cambiano anche le richiesta da parte dei consumatori. A maggior ragione, in un momento in cui fare nuove scelte non è facile, con varie tecnologie in campo. “Le nuove esigenze dei consumatori – è il pensiero degli organizzatori – stanno ridefinendo il rapporto con i marchi automobilistici, spingendo verso esperienze di customer care sempre più personalizzate. L’evoluzione delle aspettative richiede un ripensamento delle strategie commerciali e di marketing, basato su dati concreti e sull’anticipazione dei trend futuri, per garantire un servizio che risponda efficacemente alle sfide del mercato”.

Le strategie per attrarre talenti e acquisire competenze

L’evoluzione del mercato del lavoro impone una revisione delle strategie per

attrarre e trattenere i talenti, nonché per acquisire nuove competenze. La

valorizzazione delle risorse interne, unita alla ricerca di professionalità

innovative, rappresenta un asset fondamentale per costruire ambienti lavorativi

inclusivi e motivanti, capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni,

con l’obiettivo di trasformare una potenziale criticità in un asset strategico.

La sfida dei nuovi brand automobilistici

L’ingresso di nuovi brand nel settore automobilistico porta proposte audaci e

innovative. Ma comporta anche sfide significative per consolidare la propria

presenza nel tempo. Saranno presentati studi dedicati e testimonianze dirette

che offriranno uno sguardo privilegiato su nuove opportunità di crescita.

Intelligenza Artificiale e settore automotive

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il comparto automotive, incidendo su

ogni fase del processo. L’adozione mirata di soluzioni basate su IA permette di

ottimizzare i processi interni e di personalizzare l’interazione con il cliente,

rappresentando una leva fondamentale per innovare il modello di business e

migliorare la competitività complessiva.

