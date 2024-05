Parte Automotive Dealer Day 2024 (14-15-16 maggio)

Parte domani, 14 maggio, la 22° edizione di Automotive Dealer Day, la fiera dedicata ai player della distribuzione automotive che quest’anno avrà luogo all’interno dei Padiglioni 11 e 12 di Veronafiere. Si concluderà il 16.

L’edizione 2024 della kermesse organizzata da Quintegia si focalizza sulla convergenza tra automotive e nuove forme di mobilità, esplorando le nuove dinamiche distributive e le sfide della mobilità del futuro. L’obiettivo è creare un dialogo costruttivo e le sinergie possibili in un settore in rapida evoluzione. Cambia perciò anche il nome che diventa diventa House of Mobility – “Where Automotive Meets Mobility” . Qui le indicazioni per partecipare.