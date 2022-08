Auto in ricarica da rimuovere? Non ce la fai, intoccabile

Auto in ricarica da rimuovere? Di fatto, se collegata alla colonnina, è intoccabile, anche se non più in ricarica. E questo può essere un problema, che si somma alla scarsa propensione delle Polizie municipali alla rimozione. Conseguenza: gli stalli di ricarica saranno sempre più spesso indebitamente occupati non solo da auto termiche, ma anche da EV non più in carica. E a poco servono anche gli addebiti-extra a carica terminata, se il costo orario è quello di un parcheggio…

Auto in ricarica da rimuovere? In genere i vigili non intervengono

Vivo a Riva del Garda, una cittadina turistica sulla costa settentrionale del Lago. Luogo ameno, che dalla primavera all’autunno vede quasi raddoppiare il numero di abitanti. Negli ultimi anni sono state installate molte colonnine. Come chi guida elettrico sa, le ricariche della propria città sono quelle che non capita mai (o solo raramente) di utilizzare. Ma a me, quando testo le auto, capita di farlo. E, ogni singola volta che mi è capitato di trovare lo stallo occupato da auto termiche e ho chiesto l’intervento dei vigili, li ho sempre attesi invano. Di recente, in occasione del test della BMW i4 M50 (vedi video, dal minuto 14 in poi), ho raggiunto la stazione ultra Fast di Piazza Catena. Trovando un’auto elettrica che, nonostante avesse terminato la carica, continuava a occupare (indebitamente) lo stallo. Un vigile urbano si trovava proprio sulla piazza. Gli ho quindi chiesto se potesse intervenire per far rimuovere l’auto.

Troppa tolleranza con chi occupa gli stalli abusivamente

Il Codice della Strada permette di prolungare la sosta non oltre un’ora dopo il termine ricarica (sarebbe utile un sistema rapido attraverso il quale si possa verificare). Il vigile mi ha risposto che il proprietario sarebbe potuto arrivare da un momento all’altro. E mi ha invitato a pazientare 10 minuti. L’ho fatto. Ho poi chiesto nuovamente cosa si poteva fare. A quel punto ha risposto: “Sa, io posso anche sanzionare l’auto, ma al momento il carro attrezzi non può venire“. È la stessa risposta che ho ricevuto almeno 5 volte negli ultimi due anni. La mia impressione? La direttiva non scritta è di massima tolleranza in queste situazioni. Non si vuole lasciare un brutto ricordo ai turisti. Peccato che si lasci un brutto ricordo a potenziali altri turisti, che trovano gli stalli indebitamente occupati. Forse a questo l’amministrazione non pensa.

Auto in ricarica da rimuovere: come staccare il cavo? Non c’è speranza…

Ma ora arriva il meglio! Qualche settimana fa ho raggiunto la stazione ultra FAST nel parcheggio Foro Boario di Arco (TN). La colonnina era occupata da una Hyundai Kona, che, nonostante avesse terminato di caricare, continuava ad occupare lo stallo. Il cartello recita “Divieto di sosta. 0-24. Rimozione forzata. Eccetto auto elettriche durante il processo di ricarica“. Anche in questo caso ho chiamato la Polizia municipale, chiedendo di intervenire. Dopo 30 minuti non è arrivato nessuno. Ma mentre attendevo (invano) i vigili, mi sono chiesto: “E se dovessero arrivare e decidere di far intervenire un carro attrezzi per rimuovere l’auto, come staccheranno il cavo? Esisterà una procedura? La conosceranno?” Ho deciso quindi di contattare direttamente il gestore della colonnina, Neogy. E la risposta è stata disarmante.

Solo il proprietario può far sbloccare il cavo!

Quando ho spiegato la situazione all’operatore del call center, questi mi ha spiegato che purtroppo non esisterebbe alcuna soluzione possibile al problema. Tecnicamente Neogy può sbloccare da remoto il cavo lato auto, ma lo può fare esclusivamente su richiesta di chi al telefono si qualifichi come il proprietario dell’auto stessa. E questo esclude quindi anche la possibilità che la Polizia (qualunque essa sia) possa chiedere lo sblocco, ai fini della rimozione dell’auto.

SECONDO NOI – I vigili non si sono mai presentati (ho atteso oltre un’ora). Ma se anche lo avessero fatto, pare che non avrebbero potuto aiutarmi in alcun modo. È necessario che questo buco normativo venga colmato al più presto. E che le forze dell’ordine possano chiedere (o effettuare direttamente) lo sblocco in queste situazioni (non di emergenza, ma di comunque di necessità). Nel frattempo, il mio invito a tutti coloro che guidano un’auto elettrica, è di essere rispettosi degli altri. Molte auto offrono l’opzione di sblocco automatico del cavo al termine della ricarica. Ecco, non costa nulla, e potrebbe aiutare in molti casi.

