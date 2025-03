L’elettrica di Mitsubishi sarà prodotta da Foxconn, fornitore di Apple e Amazon

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Mitsubishi “delocalizza” la produzione industriale: i modelli green della casa giapponese saranno realizzati con tutta probabilità da Foxconn. I colloqui sono in corso, ma la società di Taiwan – leader mondiale per le forniture ai colossi dell’elettronica – ha ottime possibilità di aggiudicarsi un mega contratto per i prossimi anni, secondo l’agenzia giapponese Kyodo News.

Tra le case automobilistiche giapponesi Mitsubishi non è una delle più grandi, ma sicuramente è tra le più attive. Così come negli ultimi mesi si era parlato di un coinvolgimento di Foxconn nell’automotive, con uno dei grandi player nipponici. In particolare, si era parlato di un suo possibile ruolo dopo il fallimento delle trattative tra Honda e Nissan.

La Mitsubishi, coinvolta in quanto legata al consorzio di cui fa parte con Renault e Nissan, ha promosso un piano di rilancio in cui vuole ridurre al massimo i costi di produzione. Da qui il grande interesse alla piattaforma produttiva di Foxconn. Secondo l’agenzia Kyodo News, non si esclude un annuncio già “nelle prossime settimane”. E se così fosse, ridisegnerebbe la mappa degli equilibri dell’automotive in Asia.

L’alleanza tra Mitsubishi e Foxconn cambierebbe gli equilibri dell’automotive in tutta l’Asia

L’alleanza tra Mitsubishi e Foxconn si concretizza su due fronti. Da un lato la casa giapponese potrebbe commercializzare le auto elettriche prodotte dall’azienda taiwanese con il suo marchio. Dall’altra lato potrebbe proprio affidargli la produzione ora non si sono indicazioni su quali modelli verrebbero affidati ai taiwanesi: Mitsubishi deve ancora definire il piano in tutti i suoi dettagli.

L’ingresso di Foxconn nell’automotive è iniziato cinque anni fa, tramite una joint venture costituita con Yulon Motors, storico marchio taiwanese fondato nei primi anni ’50, con cui coopera anche nel segmento degli autobus elettrici. Ma nell’immaginario collettivo occidentale, Foxconn è famosa soprattutto per essere fornitrice privilegiata delle Big Tech americane, da Apple ad Amazon, da Dell a Microsoft, ma in Asia anche a Nintendo, Sony e Xiaomi.

Mentre lavora per l’alleanza con Mitsubishi, Foxconn continua a sviluppare i suoi veicoli elettrici. Il crossover Model C entrerà in produzione in Nord America nel quarto trimestre di quest’anno. Prima di Model C, arriverà il Model B, previsto per la produzione a metà anno. Sul mercato dal 2021, assomiglia vagamente alla Volkswagen ID.3 ed progettato da Pininfarina, con motore elettrico da 230 CV e autonomia di 450 km.

