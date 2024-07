Non serve una bolletta “più chiara” se hai i prezzi più alti in Europa

L’Arera (l’Authority per l’energia) ha approvato lo schema per la nuova bolletta che sarà “più chiara e più semplice”). Debutterà fra un anno esatto. Ma avere un documento in cui sarà più facile fare i raffronti con le offerte sul mercato serve a ben poco quando in Italia i prezzi dell’energia sono i più alti d’Europa

Sarà una bolletta del tutto nuova, con cui sarà possibile “capire a colpo d’occhio consumi e prezzi“. Così promette l’Arera, l’authority pubblica che ha tra le sue competenze anche i servizi energetici.

Dopo una lunga consultazione tra imprese, consumatori e tutti gli interessati, il nuovo documento farà il suo debutto fra un anno esatto, dando il tempo agli operatori di prepararsi e provvedere al nuovo schema.

In questi giorni di temperature estreme abbiamo il prezzo dell’elettricità più alto d’Europa

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini ha garantito che le informazioni saranno “ancora più chiare e semplici”, ma soprattutto i cittadini “saranno in grado di verificare i consumi e le proprie scelte di efficienza energetica e di comparare agilmente il proprio profilo con le proposte del mercato”.

Ma sarà proprio così? Perché sarà più semplice capire come e cosa paghiamo? E, soprattutto, a cosa serve tutto ciò se il prezzo dell’elettricità sul mercato rimane il più alto in Europa. Un fallimento di sistema come ha ammesso anche il presidente Besseghini nella sua relazione annuale al Parlamento, denunciando come sul mercato libero non si risparmi.

La bolletta potrà diventare anche più chiara e semplice, facilitando il raffronto tra le offerte sul mercato. Ma servirà a ben poco se nella Borsa elettrica i prezzi rimangono tra i più alti d’Europa.

A causa del ruolo centrale del gas, la bolletta elettrica italiana è la più alta in Europa

Anzi, in questi giorni il mercato all’ingrosso in Italia – anche a causa delle temperature elevate – presenta i prezzi più alti in assoluto. Abbiamo un prezzo che più del doppio della Francia, di un 30% più alto della Spagna e di un 20% della Germania.

Vaielettrico ha ricordato in più di una occasione come la ragione vada ricercata nel ruolo centrale del gas naturale nella formazione del prezzo, anche in questi mesi in cui le rinnovabili hanno superato i fossili come fonte principale per la produzione di elettricità.

Forse, l’Authority dovrebbe preoccuparsi di questo ancora prima di una bolletta che sia più chiara e semplice da leggere.

