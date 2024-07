Bollette elettriche, l’Authority boccia il mercato libero: “Non si risparmia”

Bollette elettriche, il mercato libero non funziona. “Non ci sono offerte vantaggiose e hanno mediamente prezzi più alti”: lo ha detto il presidente dell’Authority Stefano Besseghini nella sua relazione annuale. In tutto questo gli italiani sono tornati a pagare le bollette più care in Europa, a parte la Grecia e i paesi dell’est.

Elettricità, le liberalizzazioni non hanno funzionato e la concorrenza è ancora una chimera. Non lo dicono le più “arrabbiate” delle associazioni dei consumatori. Lo ha detto in Parlamento Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’Authority che regola tutti i servizi energetici.

Le offerte sul mercato libero sono caratterizzate da prezzi normalmente più alti”

“Oggi – ha rivelato presentando la relazione annuale – le offerte disponibili sul mercato libero appaiano poco attraenti rispetto ai diversi servizi regolati, essendo caratterizzate da prezzi normalmente più alti”.

Più che una relazione è una sentenza. Di condanna: l’apertura al mercato avrebbe dovuto portare gli operatori a farsi concorrenza, rendere i servizi più efficienti così da offrire tariffe via via più basse per conquistare quote di mercato. Cosa che, a detta di Besseghini, non è avvenuta.

Un giudizio che pesa ancora di più, visto che arriva a una settimana dal passaggio al mercato libero di tutti i consumatori che erano rimasti al mercato “tutelato“. Una scelta che, al momento, non appare così vantaggiosa per le famiglie italiane.

E come mai non ci sono offerte vantaggiose offerte dagli operatori sul mercato libero? Anche in questo caso la risposta di Besseghini in Parlamento è stata netta: gli operatori preferiscono “una narrativa in grado di valorizzare nel prezzo elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura di energia, determinando scelte non sempre economicamente razionali”.

Gli operatori preferiscono puntare su servizi aggiuntivi invece di offrire risparmi sulle tariffe

In altre parole, le società che vendono la fornitura di elettricità preferiscono puntare sui servizi aggiuntivi – che magari non vengono nemmeno utilizzati – facendo pagare tariffe che di vantaggioso hanno ben poco.

Tutto questo mentre nel primo semestre del 2024, gli italiani sono tornati a pagare le bollette più care d’Europa ne Paesi con le economie più avanzate. Peggiorando il dato del 2023 – come ha sottolineato Besseghini nella sua relazione – dove almeno eravamo sopravanzati dalla Germania.

Emerge anche un altro elemento. I consumatori (oltre che poco informati) non sono nemmeno aiutati nella loro scelta tra tariffa fissa o variabile. Sempre secondo Arera nel 2023 due consumatori su tre (66,8%) hanno preferito – sul mercato libero – un contratto a prezzo fisso contro il 33,2% che ha scelto un variabile.

Ma negli ultimi anni, compreso il 2023, le offerte più vantaggiose sono state quelle a prezzo variabile (che seguono l’andamento del mercato all’ingrosso) rispetto a quelle fisse. i clienti domestici hanno pagato in media 150 euro al megawattora in meno rispetto al 2022.

Solo in questo inizio di 2024 sono comparse le prime offerte vantaggiose anche al fisso rispetto al variabile. Non sarà che le compagnie “convincono” i clienti che è meglio spendere qualche euro in più ma conoscendo quanto si spende ogni mese? Una prudenza che, finora, non ha pagato, se non per le compagnie energetiche.