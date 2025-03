Australia, ecco perché si sta facendo “invadere” dalle elettriche cinesi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A differenza di Stati Uniti e Unione europea, l’Australia non ha deciso dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi. E ora il 65 per cento delle nuove immatricolazioni sono di case automobilistiche controllate da Pechino. Oppure modelli Tesla costruite negli stabilimenti in Cina

E’ il caso di dirlo: un comportamento agli “antipodi“. Nel mondo occidentale, l’Australia ha preso le distanza da quanto hanno deciso Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito e Canada. Non ha deliberato dazi alle importazioni di auto cinesi. E ora le case di Pechino dominano nelle nuove immatricolazioni. Sono un terzo dei veicoli elettrici venduti in Australia. Si arriva a due terzi con le Tesla fabbricate in Cina.

L’Australia non ha un settore dell’auto da difendere

Secondo il Washington Post – che alla vicenda ha dedicato un lungo reportage – il motivo sarebbe molto semplice. Più di una decina di anni fa, c’è stato il crollo della vendita di auto di produzione locale. E non avendo più un mercato interno da difendere, l’Australia si è aperta ai modelli esteri, in particolare cinesi.

Se ne è avvantaggiato il leader dei costruttori cinesi. Nel 2024, le vendite di Byd sono aumentate del 65 per cento. Secondo le previsioni quest’anno dovrebbero raddoppiare, superando la Tesla come leader di mercato. Esattamente come è accaduto in Cina, dove c’è stato un crollo delle immatricolazioni per la società fondata da Elon Musk.

In Australia due terzi delle nuove immatricolazioni sono auto elettriche cinesi o Tesla costruite negli stabilimenti in Cina

Ma c’è un risvolto politico di cui si deve tener conto. Perché il successo commerciale cinese ha messo in difficoltà il governo di Canberra. Il quale condivide una rete per lo scambio di informazioni d’intelligence con gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e il Canada.

Gli alleati già da tempo mettono in guardia l’Australia sui rischi per la sicurezza nazionale rappresentati dai veicoli cinesi connessi alla rete. Il dipartimento degli Affari interni australiano, ha detto solo che “sta seguendo attentamente gli sviluppi negli Stati Uniti”. Per capire le possibili conseguenze e come comportarsi. Ad amplificare il dibattito, la polemica nata quando è emerso che il ministro degli Interni australiano guida una elettrica di fabbricazione cinese.

Le possibili intrusioni informatiche di Pechino

E’ un tema caro ai Paesi occidentali, le possibili intrusioni “informatiche” di Pechino attraverso le infrastrutture tecnologiche. Oltre alle accuse di pratiche commerciali scorrette. Per gli aiuti del governo di Pechino alle proprie case automobilistiche con finanziamenti a fondo perduto.

Poco prima delle elezioni del novembre scorso, l’amministrazione Biden ha bloccato software e hardware per i veicolicinesi connessi alla rete. Di fatto, vietando la circolazione delle auto cinesi entro il 2029. Per timore che Pechino potesse usarli per spionaggio o creare scompiglio. A meno che si riforniscano di sistemi informatici in occidente.

Ci sono poi altri fattori che hanno favorito indirettamente i cinesi. Dopo essersi a lungo affidato al carbone per la produzione di energia, ora l’Australia è uno dei leader nelle energie green. Continua a vendere il carbone delle sue miniere, in particolare a India e Cina, ma ha favorito la produzione eolica e solare, avendo grandi spazi a disposizione non abitati La rapida crescita dei modelli cinesi (il 10% delle nuove immatricolazioni, con una quota che raddoppierà entro il 2027) aiuterà a ridurre l’inquinamento in un paese dove i trasporti rappresentano più di un quinto delle emissioni di carbonio. In Australia le auto cinesi si sono imposte anche grazie ai modelli più economici rispetto alle auto giapponesi, coreane od occidentali

Inoltre, va sempre tenuto conto dell’aspetto economico. Byd ha sei modelli in vendita in Australia, tra cui la Dolphin. Una berlina che rappresenta è il primo veicolo elettrico disponibile a meno di 30.000 dollari australiani, circa 19.000 dollari USA.