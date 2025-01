BYD senza freni: le vendite crescono del 41% nel 2024, a un passo da Tesla

Il colosso cinese della vetture elettriche BYD tallona sempre più da vicino la rivale Tesla. Nel 2024, BYD ha venduto 4,25 milioni di veicoli, con un incremento del 41% rispetto all’anno precedente. Con tutta probabilità, il marchio fondato da Elon Musk – che comunicherà i suoi numeri a breve – si confermerà ancora leader a livello mondiale. Ma la distanza è ormai minima

Il sorpasso di BYD su Tesla potrebbe già avvenire nella prima metà del 2025. Ma molto dipenderà dai dazi con cui le case occidentali si difenderanno dall’invasione di modelli cinesi. Con sede a Shenzhen, BYD ha smesso di produrre veicoli alimentati esclusivamente da combustibili fossili nel 2022. Nella sua crescita ha beneficiato di politiche favorevoli in Cina, tra cui sussidi e incentivi che ha aggiunto per conquistare quote di mercato.

Clamoroso il dato dell’ultimo mese dell’anno. Solo dicembre 2024, l’azienda ha venduto 509.440 veicoli passeggeri ibridi plug-in e completamente elettrici, di cui 207.734 completamente elettrici. Complessivamente, nei dodici mesi BYD ha venduto 1,76 milioni di veicoli EV a batteria per 1,76.

BYD ha smesso di produrre veicoli alimentati con combustibili fossili già a partire dal 2022

L’ascesa di BYD si confronta con la crisi che stanno stanno attraversando di molte case automobilistiche tradizionali come Nissan, Volkswagen e Stellantis: non sono riuscite a trovare il modo per competere con i marchi cinesi. E non hanno ancora trovato la chiave per adattarsi alla transizione verso l’elettrico. BYD, invece, sta rafforzando la sua leadership grazie al dominio sul mercato interno e a una strategia aggressiva di espansione globale.

Come detto, la distanza tra BYD e Tesla si è ridotta. L’azienda guidata da Elon Musk, prevede di raggiungere circa 1,81 milioni di consegne nel 2024, un risultato che rappresenterebbe soltanto una leggera crescita rispetto al 2023. Per centrare l’obiettivo, Tesla deve registrare almeno 515.000 consegne nell’ultimo trimestre dell’anno. Le stime degli analisti sono meno favorevoli, come segnala Bloomberg: si attestano su 510.400 consegne.

Anche BYD deve affrontare le sue difficoltà. In particolare, deve vedersela con i dazi imposti sulle importazioni dall’Unione Europea: le tariffe aggiuntive sui veicoli elettrici cinesi hanno limitato la penetrazione del mercato. I dazi della Ue fanno seguito a quelli imposti dall’amministrazione Biden: il presidente eletto Donald Trump è intenzionato a confermarli se non a rendere ancora più severi.

Questo ha impedito a Byd di centrare il suo obiettivo per il 2024 di mezzo milione di auto vendute all’estero. Ma non di crescere ancora in Europa, a novembre hanno raddoppiato le vendite con oltre 5mila modelli venduti. Una dato significativo se si pensa che nel loro complesso i produttori cinesi sono scesi al 7,4% delle immatricolazioni di veicoli elettrici in Europa rispetto all’8,2% di ottobre.

L’impennata di BYD nel 2024 rafforza la sua posizione tra i produttori di automobili più venduti al mondo, avvicinandola a Ford e Honda in termini di vendite annuali. Con un fatturato stimato sopra i 100 miliardi di dollari per la prima volta, BYD si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale.

