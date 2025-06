Africa, energia da fonti rinnovabili chiave per lo sviluppo

In un continente dove oltre 600 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità, l’energia è molto più che una comodità: è il fondamento per salute, istruzione, occupazione e crescita. L’Africa ospita l’83% della popolazione mondiale priva di elettricità, e senza interventi radicali questo numero potrebbe restare pressoché invariato anche nel 2030. Ma una via d’uscita esiste. E passa, sempre più chiaramente, per l’energia da fonti rinnovabili.

A metterlo nero su bianco è un’approfondita analisi di Boston Consulting Group, che evidenzia come oltre la metà delle nuove connessioni elettriche nei prossimi anni deriveranno da soluzioni decentralizzate, in gran parte alimentate da energia pulita.

Rinnovabili: accessibili, scalabili, strategiche

L’energia solare, in particolare, si sta affermando come la tecnologia più promettente per colmare il divario. I costi di installazione del fotovoltaico sono crollati dell’80% nell’ultimo decennio, rendendolo oggi la fonte più economica per nuove installazioni anche in molte aree dell’Africa.

Questo scenario sta già prendendo forma con:

Sistemi solari domestici a basso costo per abitazioni e piccole imprese;

Mini-grid fotovoltaiche per villaggi e comunità rurali;

Soluzioni mobili e pay-as-you-go, che democratizzano l’accesso.

L’elettrificazione basata sulle rinnovabili consente tempi rapidi di attivazione, raggiunge aree isolate senza richiedere costose infrastrutture centralizzate e riduce la dipendenza dai combustibili fossili.

Energia che genera sviluppo in Africa

L’elettricità è un abilitatore di sviluppo in ogni ambito della vita quotidiana. Dove arriva, l’economia si muove: i medici possono conservare vaccini, le scuole restano aperte anche dopo il tramonto, le donne avviano attività artigianali e agricole, i giovani trovano nuove opportunità.

Storie di successo non mancano: in Kenya, oltre il 90% dell’energia prodotta è da fonti rinnovabili e l’accesso all’elettricità è salito dal 32% al 75% in meno di dieci anni. In Ghana, l’elettrificazione rurale ha raddoppiato i redditi delle famiglie collegate. Progetti come Solar Sister dimostrano anche il potenziale delle rinnovabili nel promuovere imprenditorialità femminile e inclusione.

Oltre la tecnologia: regole, finanza e visione

Perché le rinnovabili siano davvero il motore di una trasformazione su larga scala, servono riforme e strumenti adeguati. Il report sottolinea l’importanza di:

Quadri normativi chiari , per rendere bancabili i progetti;

Finanza mista , che combini fondi pubblici e privati;

Garanzie di rischio , per attrarre investitori anche in contesti instabili;

Pianificazione integrata, che coordini reti, mini-grid e soluzioni off-grid.

Progetti aggregati e fondi regionali, come quello lanciato dall’IFC per le rinnovabili distribuite, stanno mostrando come superare la frammentazione e mobilitare capitali su scala.

La giusta energia al giusto uso

Un aspetto chiave è promuovere non solo l’accesso, ma anche l’utilizzo produttivo dell’energia. Installare pannelli non basta se mancano le condizioni per usare quell’elettricità in modo utile: attrezzature agricole, refrigerazione, piccoli impianti industriali, formazione tecnica.

L’obiettivo non è portare solo luce, ma sviluppo. E in questo, le rinnovabili giocano un doppio ruolo: non solo forniscono energia, ma stimolano l’economia locale. Progetti ben congegnati possono infatti generare migliaia di posti di lavoro e nuove imprese, specie nei settori agricolo, artigianale e dei servizi.

L’opportunità da cogliere ora per l’energia in Africa

Il documento di BCG non offre solo una diagnosi, ma identifica cinque leve prioritarie – governance, infrastruttura, soluzioni decentralizzate, finanza e usi produttivi – che, se attivate congiuntamente, possono ribaltare il destino energetico del continente.

L’Africa ha l’opportunità unica di costruire un sistema elettrico del XXI secolo saltando le tappe più inquinanti del passato. Ma il tempo stringe: agire ora significa non solo illuminare case, ma accendere possibilità per milioni di persone.