A Berlino nave di136 anni rinasce elettrica per escursioni green

Kaiser Friedrich varata nel 1886 con 136 anni di vita e 80 di navigazione, a Berlino, è una barca d’epoca che consumava oltre 150 litri di gasolio all’ora. Troppi. Ora è di nuovo in acqua ma con due motori elettrici da 50 kW Torqeedo alimentati da batterie Deep Blue da 400 kWh.

Troppo gasolio: 150 litri all’ora

Le origini di Kaiser Friedrich risalgono al XIX secolo – più precisamente nel 1886 – quando questa barca da 30 metri fu varata. Si tratta di un piroscafo bielica che ha solcato le acque di Berlino per quasi 80 anni prima di essere dismesso nel 1967 e convertito in uffici e spazi residenziali.

Nel 1986 il Museo tedesco della tecnologia acquistò la barca da 100 tonnellate e la riportò al suo aspetto originale. Un ritorno alle origini per rendere più attraenti le visite storiche alla città. Tutto bene, a parte i consumi: oltre 150 litri di gasolio all’ora. Una gestione impossibile sia ecologicamente che economicamente.

Oggi in elettrico con 2 motori da 50 kW

Troppe spese e troppe emissioni nocive per la versione a gasolio. Si pensa alla soluzione elettrica. Un percorso che inizia nel 2022 quando Volker Marhold e Julius Dahmen, esperti nella conversione elettrica di imbarcazioni storiche, acquistarono la Kaiser Friedrich.

E’ l’inizio del processo di retrofit in collaborazione con il team soluzioni personalizzate di Torqeedo. Il risultato sono due motori entrobordo Deep Blue da 50 kW e un banco di batterie Deep Blue da 400 kWh. Il lavoro è stato realizzato dalla Tangermünde Shipbuilding and Development Company di Genthin, in Germania.

Via con le escursioni a emissioni zero

Da oggi (13 maggio) i berlinesi e i turisti possono partecipare a un tour ecologico della città a bordo di questa nave passeggeri. Di notte la barca si trasforma in una birreria all’aperto galleggiante. Si può prenotare al link.

Julius Dahmen, comproprietario della nave è anche operatore della Berliner Welle, un’azienda che fornisce una varietà di imbarcazioni storiche per escursioni ed eventi. “Silenzioso, rispettoso dell’ambiente e privo di emissioni locali, il Kaiser Friedrich è nuovamente a disposizione dei berlinesi. Questa è la terza barca da escursione Berliner Welle che convertiamo alla propulsione elettrica Torqeedo”.

Fabian Bez, CEO di Torqeedo GmbH. “Le principali città come Berlino stanno adottando misure per ridurre gli impatti ecologici, sanitari e climatici della nautica e del trasporto marittimo. Ma non sta accadendo solo nelle aree urbane: il Lago di Costanza sta lavorando verso una strategia di decarbonizzazione olistica e vediamo sforzi simili implementati in tutto il mondo”.

Crociere pronte alla conversione elettrica

Le imbarcazioni turistiche vista anche la velocità di crociera ridotta, bisogna pur avere il tempo giusto di ammirare le bellezze naturali e storiche, non hanno problemi di autonomia. A Parigi offre escursioni gourmet lo chef stellato Alain Ducasse, in Croazia c’è il traghetto solare, ma pure in Calabria sulla Sila. Escursioni elettriche anche alle cascate del Niagara alla Delta del Paraná in Argentina. A Torino c’è un bando aperto per una imbarcazione elettrica destinata alle escursioni sul Po mentre alle Cinque Terre vogliono avviare una Ztl in acqua riservata alle barche elettriche.

