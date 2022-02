5 grossi equivoci sull’auto elettrica. Chi non guida una EV e ne prende in considerazione le caratteristiche, lo fa con i parametri delle auto tradizionali. È normale. Ma questo conduce inevitabilmente a degli equivoci. Ed è un peccato.

5 grossi equivoci / Alla fine con un diesel spendi uguale (1)

Se guido un’auto termica, vado a rifornirla alla pompa di benzina e, per sapere quanto spendo, guardo al prezzo al litro esposto. Quindi, avvicinandosi al mondo dell’elettrico per stimarne i costi, si guarda proprio al prezzo al kWh delle colonnine pubbliche. Spesso ci si concentra sul costo di listino delle colonnine FAST o Ultra FAST. Non di rado mi capita di discutere con chi contesta l’altissimo costo al kWh. Vorrei evidenziare che:

1. il prezzo al kWh presso le colonnine Ultra FAST di Ionity (€0,79) quasi nessuno lo paga. Chiunque ne fa utilizzo frequente si dota di piani flat a costi molto inferiori.

2. Chi guida un’elettrica deve dotarsi di un punto di ricarica a casa o al lavoro, a un costo kWh ben più basso. E qui effettuerà la maggior parte delle ricariche. Pertanto il suo costo medio è influenzato solo marginalmente da FAST e Ultra FAST. Molti “elettronauti” non hanno mai ricaricato una volta presso le colonnine pubbliche. E questo è un fatto.

3. il rapporto tra il costo dell’energia elettrica (per una BEV) rispetto a quello del carburante (per un’endotermica) è di circa uno a tre.

5 grossi equivoci / I tempi di ricarica sono eterni (2)

Altro errore grossolano è guardare ai tempi di ricarica in AC. E immaginarsi accanto all’auto a fissarla nell’attesa che il processo si completi. Anche qui l’equivoco nasce dal modo in cui siamo abituati ad approcciare il processo di rifornimento di un’auto diesel o un benzina, che è brevissimo. Quando pensiamo alla ricarica di un’elettrica, ci concentriamo sul fatto che ricaricarla possa richiedere anche molte ore. Vero, ma dimentichiamo qualcosa di altrettanto importante: l’auto elettrica è progettata per essere ricaricata mentre non la stiamo utilizzando. Ovviamente questo presuppone un cambio di prospettiva. Non andremo più a “fare rifornimento”, ma sfrutteremo i tempi in cui comunque l’auto sarebbe parcheggiata, per ricaricarla. In questo modo i tempi di attesa si annulleranno. E il tempo percepito di ricarica sarà semplicemente quello necessario a connettere e disconnettere il cavo. Pochi secondi, insomma. È evidente che, affinché la cosa funzioni, un buon “ecosistema” a contorno è imprescindibile. Le nostre singole tratte per la stragrande maggioranza devono essere all’interno del range di autonomia dell’auto, potendo poi contare su un punto di ricarica nel/nei luogo/luoghi dove l’auto resta ferma per la maggior parte del tempo. Questo può escludere molti utenti. Ma, ahimè, al momento è così.

Le auto elettriche? Troppo care (3)

Per anni e anni si è abituati a considerare i costi di acquisto dell’auto e i correlati costi di gestione di un’auto diesel o benzina. E nel momento in cui si guarda al prezzo di un’elettrica, si resta spesso attoniti nel vedere quanto care possano essere. Questo vale in particolar modo per la fascia bassa del mercato. In alcuni casi una citycar elettrica, soprattutto in momenti come questo (senza incentivi statali) è semplicemente proibitiva. Per chi percorre pochi km l’acquisto, almeno da un punto di vista economico, non si giustifica. Ma per quanto riguarda invece la fascia media e alta del mercato? Tenendo debito conto dotazioni e prestazioni, ci accorgeremo che spesso un’elettrica può costare tanto quanto o addirittura meno. Oltre ad essere poi più economica nella gestione (consumi ridotti, manutenzione pressoché assente, costi assicurativi e di bollo inferiori).

Sono adatte solo alla città (4)

La stragrande maggioranza delle elettriche medie oggi in commercio ha un’autonomia reale, nelle condizioni più avverse, di oltre 250 km a velocità autostradale. Se non siamo il tipo di utente che passa le proprie giornate in autostrada (e questo è il caso per molti) forse non avremo alcuno svantaggio dal possedere e guidare un’auto con queste caratteristiche. E ci accorgeremo che non è complicato gestire spostamenti anche di 300 km senza dover scendere al alcun compromesso, e persino senza ricariche intermedie. Tra i commenti dei nostri lettori si legge spesso di chi affronta quasi quotidianamente tratte autostradali di centinaia e centinaia di km. Ma i dati statistici parlano chiaro. L’italiano medio percorre 12.000 km all’anno.

Dopo 8 anni devo cambiare batteria e il conto… (5)

La maggior parte delle auto elettriche ha una garanzia di 8 anni o 160.000 km sul pacco batteria. Questo significa che il costruttore interviene a titolo gratuito per il ripristino se la capacità di carica della batteria scende al di sotto di un determinato valore (generalmente 70%) nel corso dei primi 8 anni o fino al raggiungimento del chilometraggio. Alcuni costruttori, di recente, si sono spinti fino a 10 anni e 250.000 km. Questo non significa che dopo 8 anni si deve provvedere alla sostituzione del pacco batteria. Il termine di garanzia non costituisce il momento in cui le celle smettono di funzionare. Generalmente, infatti, la batteria ha una durata superiore a quella dell’auto stessa e la sostituzione semplicemente non si prende nemmeno in considerazione. Non sono rari i casi in cui, superato il periodo di garanzia, la batteria si mantiene ancora ben al di sopra del 90% di SOH.