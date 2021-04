200 km al giorno, una EV può andare?/ Vaielettrico risponde

200 km al giorno, una citycar elettrica è la scelta giusta? Lo chiede un lettore, Alessio, che valuta un lavoro a 100 km da casa. Vaielettrico risponde.

200 km al giorno, quanto spenderei rispetto al diesel?

“Una potenziale opportunità lavorativa mi spinge ad una riflessione da condividere con voi. Se domani mi offrissero il lavoro della vita a 100 km da casa (ovviamente autostradali), con tutta probabilità i miei introiti dovrebbero aumentare tanto. Le spese auto inciderebbero prepotentemente sul bilancio finale. In un tragitto simile, la mia utilitaria diesel mi costerebbe circa 20€ di gasolio al giorno (andata e ritorno). A questa cifra dovrei aggiungere i costi dei tagliandi (circa 3 all’anno).Ipotizzando che il tragitto sia rettilineo e in pianura, trascuriamo l’usura pneumatici e pastiglie. Inoltre, su chilometraggi simili, dovrei preventivare la sostituzione dell’auto ottimisticamente ogni 5 anni. Tutto questo per un’ora scarsa di viaggio casa-lavoro (tempo analogo per chi abita magari a 15km dalla propria sede, ma deve affrontare gli ingorghi cittadini). Chiedo: l’elettrico, in questa situazione, può davvero rappresentare una RIVOLUZIONE come spesso annunciato? Quanti cicli di ricarica che può affrontare? Quali i costi dei tagliandi e a che chilometraggi vanno fatti? Insomma, di quanto ridurrei i i costi?”. Alessio Balbi

200 km al giorno? Una citycar EV non basterebbe

Risponde Paolo Mariano – Gentile Alessio, grazie innanzitutto per averci scritto. Non ci dice quale auto guida oggi, ma parla di una citycar. Se immaginassimo ad esempio che lei scelga di acquistare la “piccola” elettrica meno costosa, la nuova Dacia Spring (che abbiamo provato in occasione della presentazione), il suo utilizzo dell’auto sarebbe forse un po’ troppo “estremo” per il tipo di veicolo. Si renderebbe indispensabile una ricarica presso il luogo di lavoro. E non sappiamo se sia possibile.

Non ci indica dove vive e quindi non sappiamo se nella sua regione vi siano incentivi locali oltre a quelli statali. Diamo per scontato che non ce ne siano o che siano esauriti. Non sappiamo cosa intenda fare della sua vecchia auto diesel (nè quanti anni abbia), ma immaginiamo per un momento che abbia più di 10 anni e possa essere rottamata. In questo caso il costo di una nuova Volkswagen ID.3 per lei sarebbe di circa 24.000 euro.

E se provassimo invece con una un po’ più grande?

A questo prezzo porterebbe a casa una VW ID.3, ben più spaziosa e prestazionale, in grado di gestire senza problemi il trasferimento casa-lavoro-casa. La possibilità di ricaricare al lavoro in questo caso non sarebbe indispensabile. Certo, se potesse farlo, ottimizzerebbe anche l’operatività! Diamo per scontato che lei lo possa invece fare a casa. Se questo “ecosistema” esiste o è approntabile, sarebbe corretto stimare un consumo medio (estate – inverno) con l’autostrada di circa 23 kWh/100 km. Stimando quindi 200 km per 22 giorni al mese, arriviamo a un chilometraggio mensile di 4.440 km, per un consumo di poco più di 1.000 kWh. Se consideriamo una ricarica a 16 Ampere presso la sua abitazione, il consumo effettivo (compresa un 6% circa di dispersione) sarebbe di 1060 kWh, pari a circa 170 Euro al mese. Legga anche qui per dettagli sul calcolo del costo a kWh.

Importante poter ricaricare a casa o al lavoro!

Resterebbe da definire l’eventuale valore (positivo o negativo) della ricarica presso il luogo di lavoro. Da un punto di vista operativo, non vedo particolari limiti nei tempi di ripristino della ricarica. Immaginando una permanenza a casa di almeno 11/12 ore, una ricarica a 3,5 kW sarebbe più che sufficiente per ripristinare sempre la batteria al 100%. Non prenda per oro colato questi numeri, ci mancano informazioni fondamentali come qual’è il percorso autostradale di 100 km in questione e a che velocità lo percorre. E non sappiamo in quale zona d’Italia lei vive e quali siano le temperature invernali ed estive. In inverno i consumi di un’elettrica possono essere decisamente più elevati e l’autonomia potrebbe quindi ridursi considerevolmente. Costringendola ad esempio a un rabbocco sulla via del ritorno (se possibile) o a una riduzione della velocità di crociera. O forse a ricorrere al modello con batteria da 58 kWh (più costosa)!

Non si paga il bollo e le spese per tagliandi sono ridotte

Parlando di costi, consideri poi che non si paga il bollo per 5 anni dall’acquisto, si spende mano per l’assicurazione RC e la manutenzione è molto ridotta. Per i tagliandi può indicativamente considerare un costo vicino ai 100 euro ogni 30.000 km. La garanzia sulla batteria è di 8 anni o 160.000 km. Nel suo caso, stimando un chilometraggio di 4.400 km al mese, raggiungerebbe il termine entro circa tre anni. Questo non significa però che la batteria poi non sarebbe più servibile. La nostra esperienza ci insegna che la durata della batteria è molto più lunga del periodo di garanzia. E non è raro che si possano superare i 300.000 km con un calo minimo di prestazioni (con una capacità ancora compresa tra l’85 e il 90%). Quasi 6 anni di utilizzo nel suo caso.