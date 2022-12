Ztl occasionale e per non residenti: può bastare una mail

Centro storico che vai, legge sull’accesso delle auto elettriche in Ztl che trovi (leggi qui). Non esiste una legge nazionale, ogni amministrazione fa a modo suo. La gran parte delle città limita il diritto ai residenti e per entrare occasionalmente spesso è necessaria un’attesa burocratica estenuante e non senza situazioni paradossali come quella di Palermo (leggi qui). Vediamo due casi di maggiore elasticità.

A Torino accesso libero ai non residenti

Nella capitale italiana dell’automobile l’amministrazione comunale permette il transito gratuito delle auto elettriche “senza il vincolo della data di immatricolazione e senza il vincolo della residenza“. Il permesso per chi ci abita dura due anni anche se rispetto ad altre città si paga “la sosta nelle strisce blu durante gli orari stabiliti“. Basta presentare la richiesta, servono 16 euro di marca da bollo (sono escluse Onlus ed enti pubblici). Qui il modulo da compilare.

Bene il diritto concesso ai non residenti, ma come fare? Il metodo sembra abbastanza semplice. “E’ prevista la possibilità di richiedere l’apposita esenzione a posteriori per transiti occasionali, compilando l’apposito modulo e, seguendo le istruzioni, inviarlo direttamente al GTT spa“.

A Chieti per l’accesso giornaliero: numero verde o mail

A Cheti si punta sulla semplificazione. Abbiamo fatto una richiesta sulla modalità di funzionamento e la polizia locale, ufficio traffico e viabilità, ci ha risposto velocemente.

I residenti hanno diritto a un permesso che vale ben cinque anni e che deve essere richiesto all’ufficio presentando la carta di circolazione. Se, invece, si tratta di un accesso giornaliero o, comunque, occasionale? “Basta chiamare il Numero Verde 800.083 406 e comunicare il/ i giorno/i del transito e la targa oppure inviare una mail a questo stesso indirizzo, allegando copia carta di circolazione del veicolo da autorizzare“. Semplificare la vita dell’automobilista elettrico è possibile.

Alessandria: no sosta auto, ma si punta sulle colonnine

Abbiamo scritto del caso Alessandria (leggi qui) dove si è decisa una limitazione per le auto elettriche. Abbiamo sentito l‘assessore Michelangelo Serra che ha sottolineato la particolarità di un piccolo centro storico dove si sente fisicamente il peso del numero delle auto che creano congestione. Ma non significa osteggiare la mobilità elettrica e su questo fronte l’amministrazione sta lavorando per incrementare le stazioni di ricarica presenti nella città.

