ZOOZ POWER, la ricarica ultrafast va a volano

ZOOZ POWER ha avuto un’idea meravigliosa: dotare le stazioni di ricarica di un booster a volano per aumentare la potenza con l’energia cinetica anziché con gravosi collegamenti alla media tensione. O con accumuli a batteria. La start up israeliana ha già attivato quattro impianti in Germania ed è appena sbarcata in America, dove ha vinto il premio New York-Israel Smart Energy Innovation Challenge del valore di un milione di dollari. E ora si appresta a collaborare con la New York Power Authority (NYPA) in un progetto di sviluppo Oltreoceano.

In Usa e Germania gira già il volano di ZOOZ POWER

In Germania gli acceleratori cinetici ZOOZTER-100 sono presenti da un anno a Herrenberg, gestiti da CPO Mer. A fine ottobre sono state avviate le installazioni a Reiskirchen e Weiterstadt, entrambe gestite da CPO Parkstrom e un quinto ZOOZTER-100 sarà presto operativo in un sito non specificato.

ZOOZTER-100 ha il pregio di amplificazione la potenza fino a livello ultrasfast senza costosi aggiornamenti della rete. Immagazzina energia elettrica nei momenti di inattività, collegato alla rete a bassa potenza o ad un impianto fotovoltaico. La converte in energia cinetica lanciando una serie di volani fino a 17 mila rotazioni al minuto. Quindi ritrasmette l’energia convertita alla rete se le colonnine sono inattive, mentre consente la ricarica ultraveloce, quando necessario.

I siti di Reiskirchen e Weiterstadt sono strategicamente posizionati lungo l’autostrada A5 nei pressi di Francoforte. Ogni sito è dotato di due caricabatterie ultraveloci con una capacità di 150 kW, integrati dall’alimentazione di un’unità ZOOZTER-100. Sono stazioni preesistenti che grazie a ZOOZTER-100 hanno potuto raddoppiare la potenza.

Avi Cohen, Presidente esecutivo di ZOOZ Power, ha affermato: «La crescente adozione dei nostri booster di potenza ZOOZTER-100 in Germania è una testimonianza della sua efficacia e della crescente domanda di soluzioni di ricarica EV innovative».

Con il booster cinetico di ZOOZ la ricarica ad alta potenza raggiunge anche i siti con limiti di rete

Il kinetic power booster di ZOOZ trova applicazione in luoghi in cui la rete è limitata in termini di potenza. Risponde inoltre alle esigenze di bilanciamento della rete e, seppur parzialmente, alla necessità di stoccaggio di energia al servizio della produzione da fonti rinnovabili.

Il power booster ZOOZ utilizza un volano in acciaio che ruota fino a 17.000 giri al minuto, fornendo fino a 200.000 cicli di carica e scarica ad alta potenza, con una durata di oltre 15 anni. Il volano levita su cuscinetti magnetici in un ambiente sotto vuoto sigillato, riducendo al minimo l’attrito e la perdita di energia, prolungando significativamente l’efficienza e la durata del volano.

A titolo sperimentale il power booster ZOOZ e il caricabatterie EV ultraveloce che lo accompagna sono stati installati anche in una delle stazioni di ricarica della flotta della New York Power Authority a Marcy, nella contea di Oneida.

