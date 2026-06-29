Zoox migliora il suo robotaxi senza volante. Produzione in serie al via in California

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Zoox, la società di guida autonoma controllata da Amazon, ha presentato una versione aggiornata del proprio robotaxi in vista dell’avvio della produzione in serie. Le modifiche riguardano soprattutto l’esperienza dei passeggeri e sono state sviluppate sulla base dei feedback raccolti durante il servizio commerciale senza conducente già attivo a Las Vegas e San Francisco.

L’obiettivo è rendere il veicolo ancora più intuitivo e pronto per un’espansione su larga scala negli Stati Uniti.

Un robotaxi progettato ad hoc

Il veicolo di Zoox continua a distinguersi da tutte le altre soluzioni di mobilità autonoma. Non deriva infatti da un’auto tradizionale, ma è stato progettato esclusivamente come robotaxi: non dispone di volante, pedali né posto guida, mentre i quattro passeggeri siedono uno di fronte all’altro in un abitacolo simmetrico.

L’aggiornamento non modifica l’architettura del mezzo, ma introduce una serie di affinamenti destinati a migliorare la fruibilità quotidiana del servizio.

Più semplicità dopo il feedback dei passeggeri

Tra le principali novità figurano riflettori riposizionati e capaci di cambiare colore, così da indicare con maggiore chiarezza il fronte e il retro del veicolo. È stata inoltre rivista l’interfaccia delle porte con un nuovo sistema composto da altoparlante e microfono, mentre il collegamento audio bidirezionale con il centro di controllo è stato ulteriormente migliorato.

Anche l’abitacolo è stato aggiornato con una nuova palette cromatica, caratterizzata da sedili verde aloe, pavimento grigio pietra e finiture coordinate. Secondo Zoox, un ambiente più essenziale contribuisce a ridurre le distrazioni visive e a rendere il viaggio più rilassante.

Sono stati infine rivisti elementi pratici come base di ricarica wireless, portabicchieri e pavimentazione, con l’obiettivo di facilitare il posizionamento di oggetti personali come smartphone e borse, limitando il rischio che vengano dimenticati a bordo.

Produzione in serie pronta a partire

L’aggiornamento arriva in una fase cruciale del progetto. Dopo aver inaugurato nel 2025 il servizio di ride-hailing autonomo a Las Vegas e successivamente a San Francisco, Zoox è pronta ad avviare la produzione in serie del robotaxi.

Lo stabilimento di Hayward in California, aperto circa un anno fa, è stato finora utilizzato per la pre-produzione e l’ottimizzazione dei processi industriali. Ora l’impianto è pronto a passare alla produzione vera e propria.

L’obiettivo iniziale è raggiungere una capacità di 100 veicoli alla settimana, subordinatamente alle autorizzazioni normative. Si tratterebbe di circa 5.000 robotaxi all’anno, con margini di crescita fino a 10.000 unità annuali, capacità per la quale l’impianto è già stato progettato.

Negli Stati Uniti Zoox prevede di estendere il servizio ad Austin e Miami. Sono inoltre già in corso test su strada ad Atlanta, Dallas, Los Angeles, Phoenix, Seattle e Washington D.C.

Per il momento non esistono indicazioni su un eventuale ingresso nel mercato europeo. Le differenti normative sulla guida autonoma e i processi di omologazione rendono infatti complesso prevedere quando, e se, il robotaxi di Zoox potrà essere introdotto anche nel Vecchio Continente.