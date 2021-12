Zoe e Spring bocciate nei crash-test sicurezza, bene la 500e, anche se non con il punteggio massimo. Clamorosa sorpresa dagli ultimi test 2021 di Euro NCAP.

Zoe e Spring, che botta per il Gruppo Renault

Euro NCAP è il riferimento in Europa per i test sulla sicurezza. Ha sede in Belgio, ed è supportato dalla stessa UE, oltre che da molti governi. Negli ultimi anni non ha fatto che constatare gli enormi progressi fatti dai costruttori in termini di protezione dei passeggeri, con punteggi quasi sempre a cavallo tra le 4 e le 5 stelle. Ecco perché la bocciatura di due tra le elettriche più vendute in Europa, entrambe del Gruppo Renault, fa rumore. Nel comunicato ufficiale non si usano mezzi termini per spiegare perché la Zoe, addirittura, non ottiene alcuna stella: “La ‘nuova’ Zoe, introdotta nel 2020, ha ricevuto numerosi miglioramenti nella batteria, ma senza aggiunte per la sicurezza. Al contrario l’air-bag laterale montato sul sedile che in precedenza proteggeva testa e torace è stato sostituito da un meno efficace air-bag per il solo torace. Il che rappresenta un degrado nella protezione dell’occupante”.

Zoe e Spring: protezioni carenti se c’è l’incidente

Da qui la sentenza senza appello per la citycar francese: “La nuova Zoe offre una protezione modesta negli incidenti in generale e scarsa protezione per gli utenti deboli della strada. E manca di una significativa tecnologia per prevenire gli incidenti, non meritandole alcuna stella“. Appena meglio la Spring, che porta a casa una misera stella. Euro NCAP ricorda che la piccola Dacia deriva da un modello venduto in Cina, la Renault City K-ZE, a sua volta basata sulla “problematica Renault Kwid”, venduta a lungo in India e Brasile. Un’auto basica, troppo secondo Euro NCAP, che ritiene che il concetto del “senza fronzoli” sia andato troppo oltre: “La performance nei crash-test è decisamente problematica. Con un alto rischio di ferite mortali per il petto del guidatore e il capo dei passeggeri dietro nei crash-test frontali. E marginale protezione del petto negli impatti laterali. Mediocre crash-performance e la scarsa tecnologia per evitare gli incidenti…”.

Molto meglio la 500e: elogi da Euro NCAP e 4 stelle

Il commento di Michiel van Ratingen di Euro NCAP è durissimo: “Questi deludenti risultati della Zoe e della Spring mostrano che la sicurezza è diventata un danno collaterale nella transizione all’elettrico del Gruppo Renault…Non solo queste auto falliscono nell’offrire qualsiasi apprezzabile standard di sicurezza attiva, ma la protezione dei passeggeri è la peggiore mai vista in tanti anni di test. È cinico offrire ai consumatori un’auto ‘green’ economica se questo avviene al prezzo di alto rischio di danni gravi in caso di incidenti. Altro modelli, come la FIAT 500e, recentemente hanno raccolto 5 stelle Green NCAP, mostrando che sicurezza non significa sacrificare la sostenibilità ambientale“. E in effetti la 500e ha fatto decisamente meglio, anche se non è riuscita a raggiungere le 5 stelle. I punteggi nelle quattro valutazioni di Euro NCAP (vedi tabella) sono tutti sopra la sufficienza, cosa che non si può dire per Zoe e Spring.