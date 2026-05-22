





Zoe e Leaf tra le auto che si svalutano più in fretta, secondo uno studio di CarVertical. Ecco quanto valgono dopo 5 anni.

Zoe e Leaf con cali vistosi: a 5 anni -60%. Ma la Range Rover…

Il problema della tenuta di valore dell’elettrico nell’usato è noto. Ed è legato in gran parte alla riluttanza all’acquisto da parte di molti concessionari. Cosa che fa sì che le transazioni avvengano in gran parte tra privati. Ora una conferma arriva da CarVertical, che ha inserito due modelli elettrici tra quelli che hanno perso più valore dopo 5 anni. Si tratta della Renault Zoe (-60,94%) e della Nissan Leaf (-60,82%). I più svalutati restano comunque due modelli con alimentazioni tradizionali: la Range Rover crolla addirittura del 77,86%, mentre la Ford S-Max è calata del 61,42%. Per tutti i modelli, segnala l’indagine, “il calo più significativo si registra generalmente nei primi anni di utilizzo, per poi rallentare progressivamente”. CarVertical indica anche i modelli che subiscono il maggiore deprezzamento in Europa, sempre nell’arco di 5 anni. Sono Jaguar I-Pace (73,1%), Range Rover (70,1%), Nissan Leaf (62,4%), Audi e-tron (60,9%) e Jaguar XF (59,9%).

Affari per chi compra (con le dovute cautele)

“Alcuni veicoli possono sembrare un ottimo affare, grazie alle numerose funzionalità, agli allestimenti di alto livello e al comfort. Tuttavia, esistono modelli che si svalutano molto più rapidamente, generando un ‘costo nascosto’ a cui pochi pensano. Se acquisti un modello che si svaluta rapidamente e in seguito desideri rivenderlo, è bene essere preparati a subire perdite”. spiega Matas Buzelis di carVertical. “Le auto di lusso perdono valore più rapidamente a causa del prezzo di acquisto. A ciò si aggiungono costi elevati di riparazione e manutenzione, che rendono questi veicoli meno appetibili nell’usato. E l’evoluzione tecnologica è sempre più veloce, molte dotazioni diventano obsolete, riducendo l’attrattiva dei modelli premium più datati”. In realtà nelle elettriche possono nascondersi ottimi affari. I motori sono molto più semplici e meno soggetti a guasti e manutenzione straordinaria nel tempo. E se l’autonomia residua è sufficiente per le esigenze di chi compra, si possono trovare auto in perfetta efficienza a cifre più che accettabili.