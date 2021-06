Zoe contro e-208, Audi Q4 Sportback: le prove degli altri

Zoe contro e-208 nel confronto di un sito francese e Audi Q4 e-tron Sportback nel test di una rivista inglese. Prosegue la nostra rassegna “Le prove degli altri”.

Zoe contro e-208: il vincitore è…

Zoe contro e-208: una prova comparativa molto interessante è pubblicata dal sito francese Automobile Propre: Renault vs. Peugeot. L’esame è molto articolato ed è accompagnato anche da un video. Il giudizio finale pende dalla parte della Zoe, anche se la 2-208 è più divertente e adatta per chi cerca una guida sportiva. Ecco perché la Zoe:

si è rivelata più parca, con una media di 17 kWh/100 km, contro 18-19 kWh/100 km della Peugeot. anche in autonomia vince la citycar Renault, che peraltro ha una batteria con 2 kWh di capacità in più (52 contro 50). Secondo il sito francese, la ZOE R135 testata percorrere in media 300 km in città e da 200 a 210 km in autostrada. La e-208 non va oltre i 250 km in città e da 170 a 190 km in autostrada.

Consumi Renault ZOE R135 Peugeot e-208 GT Omologazione ciclo WLTP 386 km 340 km Città (stima del test) 300 km 250 km Autostrada (stima del test) 200 – 210 km 170 – 190 km

In soldoni: il cuore potrebbe dire Peugeot, più sfiziosa, ma la ragione suggerisce Renault, “più versatile, meglio rifinita, spaziosa e con un raggio d’azione maggiore“.

Quattro stelle per l’Audi Q4 Sportback

I colleghi inglesi di AUTOCAR hanno già avuto modo di provare la nuova Audi Q4 e-tron Sportback. È la versione che potremmo definire “coupé” del Suv della Casa tedesca (qui la presentazione), realizzato sulla stessa piattaforma MEB dalla quale sono nate anche la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyaq iV. In questo caso il test ha riguardato la versione top di gamma “50“, con batteria da 76,6 kWh (capacità netta) e autonomia dichiarata di quasi 500 km. Il giudizio è decisamente positivo, sia per le prestazioni dinamiche (poco più di 6″nell’accelerazione 0-100 km/h) sia per la qualità degli interni. “La Q4 E-tron Sportback è ben pensata e ben realizzata“, scrive in conclusione il giornalista Greg Kable. “Non è tremendamente coinvolgente da guidare, ma nella versione 50 e-tron top di gamma, offre prestazioni elevate, maneggevolezza reattiva e una guida ben rifinita. Le sue maggiori attrattive, tuttavia, sono gli interni spaziosi, le sistemazioni generose per gli standard di classe e, a prima vista, la qualità complessiva. È un’auto simpatica, che si sente a casa in città quanto fuori con strada aperta“. Il voto finale, però, è di 4 stelle, un gradino sotto il massimo di 5.