Zoe con 138mila km alla prova-consumi

Zoe con 138 mila km alla prova-consumi, per verificare quanto incidono temperatura esterna e riscaldamento o raffreddamento. I dati li ha raccolti Pietro, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Quanta autonomia perdi in un test ripetuto di 18 km

“V i invio una breve relazione tecnica sui dati attuali presi dalla mia Renault Zoe. Nella tabella a fianco è riportato il rendimento dell’auto dopo 7 anni di utilizzo e dopo circa 138.000 km percorsi. Credo sia un aspetto fondamentale approfondire l’efficienza di un auto anche nel medio-lungo termine. Ho preso in considerazione il percorso stradale che compio tutti i giorni dell’anno per recarmi al lavoro, che misura 18 km precisi. Per ogni giorno dell’anno in cui ho compiuto questo spostamento ho preso i dati relativi all’autonomia della mia Zoe per verificare (mantenendo lo stesso stile di guida) l’influenza del riscaldamento invernale, del raffrescamento estivo e, soprattutto, della temperatura ambientale esterna “ .

Zoe con 138mila km: “La batteria è al 92-93% dopo sette anni”

“ Nel PDF ho riportato i risultati medi. Classificati in base alla temperatura esterna e all’utilizzo o meno del sistema di riscaldamento/raffrescamento, per valutare la performance della batteria. Si evince chiaramente che in estate (giornate afose) e in inverno (giornate più fredde) i km scalati dall’autonomia della batteria sono nettamente superiori ai 18 km del percorso stradale. Mentre nelle stagioni intermedie i km scalati sono inferiori a quelli reali, ottenendo un beneficio. Questo permette di capire quanto la temperatura ambientale esterna influenzi le performance della batteria. Ed è interessante avere questo tipo di dati soprattutto dopo 7 anni di utilizzo e 138.000 km percorsi. Quindi: anche a distanza di tempo la Zoe risponde ancora bene e l’efficienza della batteria ha perso rispetto al 2018 un 7/8% circa “ . Pietro Contini Nel PDF ho riportato i risultati medi. Classificati in base alla temperatura esterna e all’utilizzo o meno del sistema di riscaldamento/raffrescamento,Si evince chiaramente che(giornate afose) e(giornate più fredde) i km scalati dall’autonomia della batteria sonodel percorso stradale. Mentre nelle stagioni intermedie i km scalati sono, ottenendo un beneficio. Questo permette di capire quanto la temperatura ambientale esterna influenzi le performance della batteria. Ed è interessante avere questo tipo di dati soprattuttoi di utilizzo eQuindi: anche a distanza di tempo la Zoe risponde ancora bene e l’efficienza della batteria ha perso rispetto al 2018circa

Risposta. L’auto elettrica sviluppa le vocazioni ingegneristiche, in chi le ha. Pietro con i suoi conteggi ci riporta quale enorme differenza nei consumi ci sia nel guidare un’auto elettriche con temperature molto rigide (-5°) o primaverili (20°). Nel primo caso per percorrere gli stessi 18 km il display ti dice che l’autonomia è calata di 27 km, il 50% in più. Nel secondo il calo è di soli 13 km, il 27% in meno. Sarebbe più corretto misurare lo stesso fenomeno sulle percentuali di carica della batteria, monitorando la differenza esatta, ma i dati sono comunque interessanti. Quanto al calo di capacità della batteria stessa, il 7-8% in sette anni è un buon dato (circa l’1% all’anno in media), segno che il lettore ha curato bene la sua Zoe.

