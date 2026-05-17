Zoe andata a fuoco, spunta un richiamo?







Zoe andata a fuoco, mentre era parcheggiata in provincia di Chieti, durante la notte del 15 aprile 2026. Ora il proprietario sta valutando se fare causa al costruttore, dopo avere constatato che il suo non è un caso isolato. Ecco la sua ricostruzione della vicenda.

Zoe andata a fuoco di notte, nel cortile di casa

“V i scrivo per raccontare la storia della mia Zoe, andata a fuoco il 15 aprile 2026 in provincia di Chieti, in Abruzzo. Avevo acquistato l’auto nel 2021 e non mi aveva mai dato problemi. In data 8 aprile 2026 avevo anche portato l’auto alla Renault per il controllo annuale e mi era stato garantito che era tutto a posto. Durante la notte l’auto ha preso fuoco spontaneamente nel cortile di casa, andando completamente a fuoco. Sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che sono rimasti sul posto per un’ora e mezza al fine di assicurarsi che l’incendio fosse spento. Sconvolto per l’accaduto, sto provando a capire perché sia successo e ho trovato su internet numerosi articoli di altre Zoe del mio stesso anno andate a fuoco. Leggendo varie testimonianze, mi sono imbattuto in un documento della commissione europea che citava un richiamo per le Zoe con lo stesso mio numero di omologazione. E ritengo sia utile per altri possessori di tale auto essere informati a riguardo. Ho contattato il Servizio Clienti di Renault Italia e lunedì 18 maggio uscirà un perito Renault. Vedrò che cosa mi offriranno e capirò se fare o meno causa. Se siete in possesso di una Zoe vi consiglio di verificare il vostro numero di omologazione e contattare la Renault in caso coincida con quello richiamato. La mia è stata una esperienza che non auguro a nessuno ”. Loris Rossi

Ecco i richiami effettuati da Renault per pericoli di incendio

Safety Gate dell’Unione Europea (n. A12/00258/22) in riferimento alle Zoe prodotte a Flins, Francia, dal 3/1/2021 al 22/2/2021: “La batteria può smettere di funzionare correttamente, causando un cortocircuito interno. Questo porta a un aumento del rischio di incendio”. Riferendo che richiami erano stati effettuati da Olanda, Norvegia, Polonia e Portogallo. E che misure diverse erano state prese in Danimarca, Romania, Svezia e Slovenia. Nel documento non si fa cenno all’Italia. C’è stata girata inoltre copia di un richiamo analogo pubblicato in Francia l’11/2/2022, con motivazioni analoghe. Ovviamente non siamo in grado di dire se l’auto del lettore (a cui va tutta la nostra solidarietà) facesse parte del lotto oggetto di questi richiami. E attendiamo di conoscere quel che dirà la Renault dopo la visita del perito. Pochi mesi fa abbiamo dato notizia Sovizzo (Vicenza). Al momento non sappiamo quale sia stata l’origine di quelle fiamme. Dopo il rogo, Loris ha trovato notizia di un richiamo effettuato da Renault in alcuni Paesi europei. E di un alert emesso dal(n. A12/00258/22) in riferimento alle Zoe prodotte a Flins, Francia, dal 3/1/2021 al 22/2/2021: “La batteria può smettere di funzionare correttamente, causando unQuesto porta a uno”. Riferendo che richiami erano stati effettuati da. E che misure diverse erano state prese inNel documento non si fa cenno all’Italia. C’è stata girata inoltre copia dipubblicato in, con motivazioni analoghe. Ovviamente non siamo in grado di dire se l’auto del lettore (a cui va tutta la nostra solidarietà) facesse parte del lotto oggetto di questi richiami. E attendiamo di conoscere quel che dirà la Renault dopo la visita del perito. Pochi mesi fa abbiamo dato notizia di un altro caso di una Zoe del 2021 andata in fiamme mentre era parcheggiata aAl momento non sappiamo quale sia stata l’origine di quelle fiamme.