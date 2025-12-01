Zity chiude a Milano: business insostenibile

Zity chiude a Milano dopo tre anni: ecco perché

Zity chiude a Milano, dopo tre anni. Il servizio di car sharing elettrico del marchio del gruppo Renault cesserà di essere operativo in modo definitivo a partire dal 18 dicembre 2025. Decisione analoga era stata presa a Parigi già a gennaio 2024. Lo ha comunicato la società stessa, con un bilancio dell’attività. Oltre 136.000 persone si sono iscritte al servizio, realizzando più di 1.7 milioni di noleggi. Evitando l’emissione di una quantità significativa, di CO2, 1.607 tonnellate. Il motivo della chiusura? Il servizio era in perdita, come ammette la stessa Zity in un comunicato accompagnato da un’immagine eloquente: un lucchetto che si chiude. “Anche se abbiamo amato ogni chilometro percorso, le circostanze del mercato e la sostenibilità a lungo termine del business nel suo formato attuale ci hanno portato a rivalutare la nostra operazione”, si legge nel comunicato. “A volte, anche i progetti più appassionanti devono prendere nuove direzioni”.

Che cosa succede agli iscritti? Data di fine servizio, credito in corso…

Al comunicato sono poi state aggiunte informazioni pratiche per gli iscritti al servizio. Con l’invito a iscriversi all’app di mobilità condivisa di Renaul,Mobilize Share.

Fino a quando posso guidare una Zity? “Potrai noleggiare i nostri veicoli fino alle ore 23:59 del 17 dicembre 2025“.

“Potrai noleggiare i nostri veicoli fino alle ore 23:59 del 17 dicembre 2025“. Cosa succede al mio credito? “Se hai del credito attivo sul tuo account, per favore, utilizzalo per i tuoi viaggi entro il 17 dicembre 2025“ .

“Se hai del credito attivo sul tuo account, per favore, utilizzalo per i tuoi viaggi entro il . Cosa succede con i miei dati personali? “Elimineremo tutti i dati personali associati al tuo account Zity una volta terminato il servizio. Solo conserveremo in modo sicuro quei dati che la legge ci richiede per rispettare i nostri obblighi legali (come le fatture dei tuoi viaggi)“.

