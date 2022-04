Zity a Milano con 450 Dacia Spring in sharing. Il noleggio inizierà in maggio: il capoluogo lombardo è la quarta città servita dalla società del gruppo Renault, dopo Madrid (2017), Parigi (2020) e Lione, quest’ultima attiva da marzo.

Zity a Milano, una delle capitale europee dello sharing

La data ufficiale del lancio sarà comunicata nelle prossime settimane, dopo aver ricevuto l’autorizzazione definitiva del Comune di Milano. Ma perché proprio il capoluogo lombardo e non Roma? Milano è una città all’avanguardia in Europa nei servizi di mobilità condivisa. Attualmente sono più di 340.000 gli utenti iscritti alle varie piattaforme, agevolati dalle politiche del Comune guidato da Beppe Sala. Con una buona presenza femminile: il 49% dell’utenza è rappresentato da donne, una percentuale decisamente superiore alle altre città in cui opera Zity. L’età media dei clienti del car sharing a Milano va dai 36 ai 45 anni, e il 62% di loro utilizza giornalmente l’auto per i propri spostamenti. Altri fattori, come la demografia e il potere d’acquisto, contribuiscono a rendere Milano la città ideale per il servizio di car sharing free floating di Zity.

Già quest’anno verranno creati 50 posti di lavoro

Da oggi fino al giorno prima dell’ ufficiale del servizio, chi si registrerà al servizio a Milano riceverà 50 euro di credito (solo per le prime 5.000 registrazioni). Le tariffe al minuto per guida e Stand by – la tariffa ridotta Zity che permetterà di mantenere il noleggio anche in caso di sosta – verranno rese note al lancio. L’arrivo di Zity a Milano genererà nel 2022 50 posti di lavoro direttamente collegati alle operations. Almeno il 20% delle ore di lavoro verrà assegnato a persone attualmente disoccupate o svantaggiate. “Zity investe solo su una mobilità in grado di ridurre l’impatto ambientale e allineata con i più alti standard europei,” spiega Javier Mateos, CEO di Zity. “Questo vale anche per Milano, selezionata come prima città italiana in cui lanciare il servizio. Grazie al suo potenziale e alla sua attrattività in fatto di business, industria, turismo, ecosistema di startup e molto altro”.