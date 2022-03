Zitta zitta, Tesla continua a crescere in Italia, E comincia a guardare a Sud, annunciando l’apertura del nuovo Tesla Center di Caserta, il primo in Campania.

Zitta zitta Tesla…comincia a tallonare l’Alfa Romeo

Diciamolo subito: altri mercati del Nord Europa, molto più avanti nell’elettrico, sono prioritari rispetto all’Italia. E comunque anche da noi la marca di Elon Musk continua a consolidarsi, nelle vendite, nella rete commerciale e con le ricariche ad alta potenza dei Supercharger. Per quel che riguarda le vendite, grazie al successo di Model 3 e Model Y, in due anni Tesla ha più che raddoppiato, passando dalle 2.453 auto vendute nel 2019 alle 6.045 del 2021. Di questo passo potrebbe esserci presto un sorpasso con una marca storica del made in Italy come l’Alfa Romeo, ferma a 11 mila vetture. Quanto agli store, con l’apertura di Caserta l’Italia conta 8 Service Center Tesla. Sono: Milano-Linate, Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Caserta. A questi si aggiungono lo store in Piazza Gae Aulenti a Milano, le location temporanee di Bolzano, Bergamo e la presenza commerciale a Catania. In precedenza a Napoli era stato aperto un pop-up store temporaneo.

Aperti altri tre Supercharger: ora sono in tutto 51 Aperti altri tre Supercharger: ora sono in tutto 51

Quanto alla rete dei Supercharger, un ingrediente fondamentale nel successo di Tesla, tre nuove stazioni sono state aperte a Genova, Cuneo e Grandate (Como). E così i Supercharger diventano 51, con 424 colonnine ad alta potenza. Il concorrente più diretto, Ionity, creato dai marchi tedeschi, è ancora distanziato, con una capillarità della rete che è meno della metà. Solo Enel X e Volkswagen riusciranno a regime a disporre di una rete DC più capillare , oltre a Free to X per quel che riguarda le Autostrade gestite da ASPI. “Nel tentativo di soddisfare la nostra crescente rete di proprietari Tesla, continueremo a espandere la nostra rete di ricarica per garantire un’esperienza ancora più veloce e comoda“, promette Tesla. In realtà non pensa più solo ai proprietari di Model 3, Model Y ecc.: presto i Supercharger verranno aperti anche a chi guida auto di altre marche, come già si sta facendo in Nord Europa.

