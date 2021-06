Zipse di BMW guida il partito degli elettro-cauti

Zipse di BMW si mette alla testa del partito degli elettro-cauti. Non è contro le auto a batterie ,ma mette in guardia dal mettere al bando i motori tradizionali.

Zipse: “Lasciamo decidere i clienti, non la politica”

Ci sono gli elettro-scettici, guidati da Case giapponesi come Toyota e Suzuki. Ci sono gli elettro-entusiasti, capitanati da Volkswagen e, ovviamente da Tesla. E in mezzo ci sono gli elettro-cauti, che credono negli EV, ma vogliono continuare a correre sul doppio binario. Un partito in cui, stando ai fatti, milita anche Stellantis, il colosso nato dalla fusione tra PSA e FCA. “Attenzione a fermare troppo presto la produzione di motori a combustione interna“, ha ammonito Oliver Zipse, capo del gruppo BMW-Mini in un’intervista alla Passauer Neue Presse. Secondo il top manager bavarese non è né la politica né l’industria dell’auto a poter decidere “come e quando passare alle sole auto elettriche”. Chi allora? Dovrà essere il pubblico, i clienti che le auto le acquistano e le pagano.

“Il rischio è di perdere il 50% del mercato”

Zipse ha difeso la strategia della Bmw, che prevede di vendere non più della metà delle auto con propulsione puramente elettrica nel 2030. E di abbandonare i motori tradizionali a benzina e diesel più lentamente rispetto a quanto vogliano fare altri marchi. A partire da un concorrente insidioso come Audi, che progetta di non lanciare più nuovi modelli endotermici dal 2026 (qui l’articolo). Precipitare le cose, comporterebbe un rischio enorme:”Se un produttore non avrà più un’offerta di motori a combustione, metà del volume di mercato andrà perduto. E ci si ritroverà su un percorso industriale in caduta libera“. L’invito è a non farsi suggestionare dai risultati di alcuni mercati-pilota per l’elettrico, come quelli scandinavi: “Se nei prossimi 15 anni ci saranno città e paesi in cui la transizione verso l’elettrico sarà rapida, non sarà così nella somma dei 140 mercati del mondo in cui opera la Bmw”.