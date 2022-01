ZipCharge Go (qui il sito) è la prima prima power-bank compatta per ricaricare l’auto elettrica. Dovrebbe essere prodotta e commercializzata entro l’anno da una start-up che pare aver messo a punto un prodotto realmente portatile. Ma ha davvero un senso? Quali potrebbero esserne le applicazioni? Vediamo…

ZipCharge Go: un trolley che in 30 minuti ricarica 4 kWh

Non si tratta di una prima assoluta, ci sono stati altri tentativi in questo senso. Esempio: SparkCharge aveva realizzato un prodotto modulare mai arrivato sul mercato europeo. Su quello americano l’utilizzo è rimasto limitato al servizio di soccorso stradale e non è mai realmente decollato. Secondo i fondatori della start-up, circa il 40% degli automobilisti non dispone di un parcheggio privato nel quale installare una wall-box. E la ricarica pubblica non è abbastanza capillare da costituire una garanzia. Noi stessi sconsigliamo ancora l’acquisto di un’elettrica a chi sa di non poterla ricaricare a casa o al lavoro. Cerchiamo di capire, allora, se davvero la powerbank di ZipCharge Go potrebbe essere un valido supporto in questo o in altri casi. Al momento sappiamo che la versione base avrà un pacco batteria da 4 kWh di capacità. In seguito arriverà una versione con capacità doppia. La potenza di uscita, alla quale saremo in grado di ricaricare l’auto, è di 7,2 kW. Restituire circa 4 kWh di carica richiederà quindi circa mezzora.

ZipCharge Go: per ricaricare la citycar al lavoro può andare?

Immaginiamo di possedere una piccola citycar elettrica, diciamo una Renault Twingo. Immaginiamo di percorrere ogni giorno circa 15 km per andare e tornare dal lavoro. La Twingo ha un pacco batteria della capacità di 21,4 kWh (netti). E il suo consumo medio (estate – inverno) è di 16/17 kWh/100 km. Con picchi di 24 kWh/h/100km in inverno e di 13/14 kWh/100 km in estate. In effetti, anche nel periodo invernale, almeno sulla carta, la cosa potrebbe funzionare. Potremmo immaginare di ricaricare ZipCharge Go a casa durante la notte, di uscire poi al mattino, riporla nel bagagliaio, e andare al lavoro. A questo punto collegarla all’auto ripristinare l’autonomia necessaria a rientrare a casa e a tornare al lavoro il giorno successivo. In estate saremmo in grado restituire all’auto oltre 30 km a ogni scarica completa (di ZipCharge Go). Non male.

Potrebbe servire, ma le incognite sono tante..

Restano da approfondire alcuni aspetti. Quanto è sicuro trasportare in auto una batteria al alta tensione? Quali saranno le performance effettive di ricarica con temperature estreme? Quanto è isolata termicamente la batteria? Una power-bank collegata all’auto parcheggiata non desterebbe la curiosità di potenziali vandali di passaggio? Sarebbe regolare l’utilizzo nel caso in cui l’auto fosse parcheggiata sul suolo pubblico? ZipCharge Go, a vostro avviso, potrebbe avere senso anche come ricarica di emergenza nei casi in cui si restasse “a secco”? Fateci sapere cosa ne pensate! Nell’attesa che questo prodotto arrivi sul mercato, nell’ultimo trimestre di quest’anno, e possiamo testarlo per voi.

