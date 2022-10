Zerova ricarica a 480 kW: in dieci minuti un “pieno” da 75 kWh

Zerova Technologies, azienda del gruppo Phihong con sede a Taiwan, ha esposto a eMove360° Europe di Berlino un prototipo di colonnina che permette la ricarica a 480 kW. Permette di caricare una batteria da 75 kWh da 0 al 100% in appena 10 minuti e in metà tempo di incamerare un rabbocco per 160 km di autonomia.

Ogni colonnina può ricaricare contemporaneamente quattro autivetture. Si chiama infatti Four Gun Charger. E’ al momento l’impianto di ricarica per auto elettriche più veloce sul mercato.

Anche il design è stato curato con particolare attenzione, per ridurre l’ingombro e permettere di ricaricare le quattro vetture nel minimo spazio. I cavi della lunghezza di 5 metri sono collocati sui due lati, sia davanti che dietro, facilitanto la logistica degli stalli di ricarica. Supporta tutti gli standard CCS e CHadeMO.

La corsa alla ricarica più veloce del mondo

La corsa a dispositivi di ricarica sempre più veloci, con tempi di sosta sempre più vicini a quelli del rifornimento di carburante, è in pieno svolgimento. Un anno fa la svizzera ABB aveva presentato il suo Terra 360 a quattro veicoli a sua volta definendolo “il caricabatterie più veloce del mondo”. E’ in grado di effettuare un “pieno” in 15 minuti, e in tre minuti di rabboccare 100 km di autonomia. In collaborazione con Shell ha lanciato un progetto per installare 200 caricabatterie Terra 360 in Germania entro il prossimo anno.

Anche la cinese GAC Aion ha presentato il progetto di un caricabatterie da 480 kW, stidiato però in funzione delle sue batterie al grafene a ricarica super rapida. Le ricaricherebbe da 0 all’80% in 8 minuti e in 5 minuti aggiungerebbe 200 km di autonomia. Anche Xpeng ha un progetto di caricabatterie da 480 kW. E NIO ne ha preannunciato uno addirittura da 500 kW, senza però fornire dettagli.

Ma nessuna auto, per ora, ricarica a 480 kW

Va da se che nessuna auto elettrica al momento ha batteria e hardware di bordo in grado di supportare una ricarica così veloce. Ma Zerova Technologies metterà sul mercato i suoi Four Car Charger solo alla fine del 2023 e per quella data, forse, arriverà anche un costruttore con un modello aggiornato per queste ricariche ad altissima potenza.

Alla Fiera eMove36 Zerova ha esposto anche il prototipo di una variante del Four Car Charger a potenza ridotta di 360 kW. Sarà quesrto secondo, probabilmente, a debuttare per primo sul mercato e sulle strade.

– Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico —